Firenzéből érkeznek a harmonikások Baracsra

Kiss Péter harmonikaművész (most már joggal nevezhetjük így) a közelmúltban vehette át a Conservatorio Luigi Cherubini Firenze diplomáját. Nem is akármilyet, maximum ponttal és dicsérettel ismerték el szorgalmát. A világlátott muzsikus nem felejti el, honnan indult, szülőfalujában, Baracson minden évben legalább egy fellépést beiktat programjába. Most a firenzei muzsikustársaival érkezik a templomba.

Balla Tibor Balla Tibor

Magyarországi koncertsorozatot vállalt ugyanis a Firenzei Harmonika Kvártett (Kiss Péter, Anna Bodnar, Irene Squizzato, Giuseppe De Nitto), amelynek első állomása október 19-én a VII.Pécsi Harmonika Fesztiválon lesz. Ott, a Dóm kőtárban lépnek fel először, majd október 21-én 18 órakor Baracson, a Magyarok Nagyasszonya templomban, utána október 22-én ismét Pécsett, a Kodály Központban, végül október 23-án 17 órakor Rácalmáson a Szent István Király templomban adnak koncertet magyarországi turnéjukon. A Firenzei Harmonika Kvártett 2021 szeptemberében alakult négy fiatal zenész (Kiss Péter, Anna Bodnar, Irene Squizzato és Giuseppe De Nitto) személyében a firenzei Luigi Cherubini Konzervatóriumban, Ivano Battiston egyetemi professzor irányításával. Repertoárjukkal igyekeznek bemutatni a zene legszebb oldalait: a barokk korszaktól kezdve, a tangókon át, egészen a filmzenékig szinte minden stílust érintenek. Fiatal kora ellenére az együttes már számtalan firenzei hangversenyteremben és színházban léphetett színpadra, de számos más olaszországi városban is bemutatkozhattak. Több versenyen is részt vettek, legutóbb például tavaly áprilisban a 22. "Premio Lams Matera" nemzetközi versenyen értek el 2. helyezést. Céljaik közé tartozik, hogy minél több emberrel megismertessék a harmonikát és annak végtelen, fantasztikus lehetőségeit. Annyi már tudható, hogy

közel 1 órás műsorral készülnek, amelyben olyan zeneszerzők darabjai kapnak helyet, mint például Astor Piazzolla, Johann Sebastian Bach, vagy épp Felice Fugazza, de az est folyamán Alfred Hitchcock egyik filmjének zenéje is felcsendül majd. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő Kiss Péter az első, meghatározó lökést pályáján Juhos Melindától, a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanárától kapta, és ezt sem felejti el, ahogy Kéméndi Tamás támogatását sem Pécsett. A fiatal zenész ennek okán október 20-án, pénteken 17 órakor a Bartók nagytermében a "Tanárok és volt növendékek koncertje" gálaműsoron is közreműködik a harmonika zenekar tagjaként.

