Amikor magazin-főszerkesztő volt, egy rádióműsora havonta jelentkezett, és azon kapta magát, hogy már nem olyan vendégeket hívott, akik a divatról, designról, trendekről beszéltek, hanem arról, hogyan lehet szabadon élni. Ugyanis nagyon izgatta a téma, hogyan lehet helyfüggetlenül dolgozni. Hogyan lehet megvalósítani azokat az álmokat, amiket mindig csak halogatunk, terelgetünk magunk előtt. A műsorban találkozott olyan emberekkel, akik nem halogattak, hanem léptek. Neki is volt egy álma ötéves kora óta, az, hogy eljusson Kubába, Havannába. Egy vendége megkérdezte, hogy akkor miért nem megy? A műsor után, mire hazaért, egy e-mail várta, hogy talált neki egy járatot, amihez nem kell sok szabadságot kivennie, és hihetetlenül olcsó a jegy. Megvette, és rácsodálkozott, hogy ez ilyen egyszerű? Rájött, hogy ha elkezdi sorozatban megvalósítani mindazt, amiről addig csak álmodott, akkor büszke lesz magára, és ő is olyan ember lesz, aki segít másokat abban, hogy felszabaduljanak a halogatás és kifogáskeresés alól. Így is lett, folyamatosan kapja a történeteket, képeket azoktól az emberektől, akik az ő példáját követték – tőle inspirálódva. Olyanok, akik boldogok, mert ott élnek, ahol szeretnének, azzal, akivel szeretnének, vagy azt csinálják, amit szeretnének. Áramoltatják ezt a pozitív energiát. Merthogy ő nagyon hisz ezekben az energiákban, hogy a tiszta és jó szándék mellé „kozmikus erők” társulnak, és valahogy mindig felkínálják a megoldást.

Valahogy mindenhol megtörténik egy kicsinyke csoda, mint amikor Dél-Amerikában elhagyta a bankkártyáját, és telefonos ügyintézését hallva megszólította egy magyarul beszélő lány, akinek révén egy magyar családot ismerhetett meg. Vagy amikor Indiában egy virágpiacon egy idős árus meglátta benne fia reinkarnációját. Hosszasan lehetne sorolni a történeteit – hiszen csaknem kétórásra sikerült, a végén már beszélgetésbe fordult az irodalmi kávéház, amelyben természetesen első kötetéről is beszélt –, talán lehetetlen is. Egy aprócska csoda azonban ide kívánkozik. Nagymamája mesélt neki egy könyvből, amit már régóta keres, de nem tudott hozzájutni. Aztán ránézett a könyvtár polcára, ahol az elvihető könyvek sorakoznak, és ott mutatta magát Korong Matyi álma. A könyv, amit oly soká keresett. Most már Rácalmásról is van egy csodatörténete.