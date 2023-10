A H.C.H.C. Hatvan City Hard Core zenekar (Orjovics Ferenc - ének, Balogh Krisztián - ének, Ribár Károly - gitár, Fónagy László - basszusgitár, Csatai Zoltán - dob) egy svájci fellépés után érkezik a Kaptár színpadára. A zenekar gyökerei a 90-es évekig nyúlnak vissza. Akkoriban egyedülállóan két frontemberrel a zenekar mérföldkő volt a magyar underground életében. Azóta is benne vannak a zenei életben, stílusunk az old shool new york hardcore. Deklarálják, a környezet védelme fontos számukra, szövegeikben visszatérő téma. 2019-ben jelent meg első albumuk. Kezdetben saját dalaikon kívül legendás Punk és HC klasszikusoktól is játszottak, olyanoktzól, mint a Ramones, az Agnostic Front, a Sick Of It All, Ignite, vagy a HateBreed. A tapasztalatok szerint egy H.C.H.C. bulit nehéz megúszni száraz pólóval, valahogy megindul az ember lába és feje a zúzdától.

Régi, bevált párost alkot velük a Don Gatto, akik őszi turnéjukat kezdik a Kaptárban, hogy aztán Gyöngyös, Debrecen, Paks, Kaposvár, Békéscsaba, PécsKecskemét, Győr után Budapesten, a Dürer Kertben fejezzék majd be a Nagy Karácsonyi Punkünnepen. Az itteni már közel a nyolcszázadik fellépésük lesz, szóval ők sem nyeretlen kétévesek a műfajban, 2009 óta nyomják együtt a szekszárdi fiúk. A legenda szerint, a nevüket a Macskafogó című rajzfilm egyik karakteréről, Giovanni Gattoról kapták, aki a macskaszindikátus főnöke, a legfőbb macskavezér volt. Az angol nyelven éneklő hardcore punk zenekar (Acélos Balázs - gitár, Budavári Zoltán - ének, Weisz Gábor - basszusgitár, Kákonyi Gergely Ferenc - dob) csak nagyon ritkán ad ki hanghordozót, de talán a következő ötéves tervbe ez is belefér majd. Éppen ezért különleges élmény, ha végre hallani lehet őket élőben. Az egyedi élményt az amerikai lakosság is átélhette, éppen most vannak túl egy USA turnén.