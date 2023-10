Roy Jacobsen: A Rigel szeme

A háború véget ért, és Ingrid Barroy elhagyja a szigetet, hogy felkutassa lánya apját. Alexander, az orosz hadifogoly, aki túlélte a Rigel elsüllyedését, megpróbált átkelni a hegyeken Svédországba. Most pedig Ingrid keresve követi őt, karjában gyermekükkel, a kislány sötét szemei és egy kézzel írott cetli csak az emlékei a kapcsolatukról. Kutatása során partizánokkal és kollaboránsokkal, menekültekkel és dezertőrökkel, bűnösökkel és a régi rendszer kiszolgálóival találkozik egy olyan országban, amely még mindig magán viseli a megszállás sebhelyeit. Az útja vége előtt kénytelen lesz feltenni magának a kérdést, mennyire ismeri valójában azt a férfit, akiért mindent kockára tett.

A várva várt harmadik regény a történelmi sorozatban, amely a Nemzetközi Booker-díj rövid listáján szereplő A láthatatlanokkal kezdődött, a Fehér tengerrel folytatódott, és az egész világon lenyűgözte az olvasókat.

A szerző, Roy Jacobsen (Oslo, 1954–) egyike a legismertebb és legnagyobb hatású kortárs norvég íróknak. Négy novelláskötetet, tizenegy regényt, egy életrajzot és egy gyermekkönyvet jelentetett meg eddig. A nagy áttörést az 1991-es Seierherrene (A hódítók) hozta meg számára, s a norvég irodalom modern klasszikusává vált. Több mint húsz éve tartó pályája során számos díjban és elismerésben részesült, a többi között kétszer jelölték az Északi Tanács Irodalmi Nagydíjára, és elnyerte a Norvég Kritikusok Díját. A Norvég Irodalmi Akadémia tagja. Az oslói külvárosban nőtt fel, ahol a Szoba kiadó is játszódik. 1990 óta dolgozik teljes állásban íróként. Jelenleg is Oslóban él. 2000-ben az Év európai emberének választották. Munkásságának sokoldalúságát jelzi, hogy más műfajokban is sikerült maradandót alkotnia, filmesként a Valhalla – A vikingek felemelkedése című munkájával kápráztatta el a műfaj szerelmeseit. (Forrás: Bookline)