De hogy kik is azok, akinek a nevére oda kell figyelnünk? Vegyük sorjában a 12 produkciót, akik Dőr Gabriella igazgató beszéde után álltak a publikum elé! A sort Pomposné Zelena Erzsébet növendéke, Mikes Maja kezdte, aki Ober: Tamburin című darabját adta elő hegedűn, Tágincevá Irén zongorakíséretével. Őt Szmrtyka Benett követte, aki a Mágikus cilinder című darabot gyakorolta ki zongorán erre az alkalomra Matolcsi Katalin növendékeként. Ritka hangszert választott Schneider Boróka, aki Nagy Veronika tanítványaként Alphonse Hasselmans: Álomkép című szerzeményét adta elő az "angyalok hangszerén", vagyis hárfán, értő, érző előadásmóddal. Tótin Katalin növendéke, Matkó Anna Edvard Grieg: Költői hangképeit jelenítette meg zongorán. Kele András klarinétos kemény fába vágta a fejszéjét. Tótin István növendéke Kovács Béla: Hommage á Zoltán Kodály című meglehetősen bonyolult darabjának megszólaltatására vállalkozott, sikerrel. Kókai Rezső: Verbunkos rapszódia című darabját két növendék, Róka Lilla (hegedű) és Tágincevá Támila (zongora) adta elő remekül. A zongorán is kiemelkedő előadó Lilla felkészítő tanára Budapesten Szászné Réger Judit volt, míg a más alkalommal dobokon is remekelő Támiláé Dunaújvárosban Tágincevá Irén. Mindketten kiváló munkát végeztek a hallottak alapján. Claude Debussy legkedveltebb zongoradarabjának számító, Verlaine versére írt Clair de lune című hármasának utolsó darabját Héger Ádám adta elő zongorán. Antal Anna növendéke érett előadásmóddal, remekül interpretálta a darabot. A következő kettős egyike élő bizonyítéka annak, hogy a zene kortalan, ugyanis Antal-Gévay Gabriella (alt furulya) már kinőtt az iskoláskorból, felnőttként jár be Pásztor Magdolna óráira. Érchegyi Hannával (szoprán furulya) közösen Michel Corrette: La Furstemberg című darabját adták elő, remekül. Csarnai Bálint trombitás neve már többször előkerült különféle rendezvények kapcsán, szólóban és jazz-zenekarban is megvillantotta már tehetségét. Balogh Zoltán András növendéke ezúttal egy klasszikust játszott el Konkoly Krisztina zongorakíséretével, Bach: G-dúr menüettjét. Sütő Balázs növendékével, Gál Benedek Marcellel sem először lehetett találkozni, az ifjú fuvolista Gabriel Fauré: Álom után című - zongorára és gordonkára írt - darabját játszotta el Antal Anna közreműködésével. Bartalos Ádám már régóta bontogatja szárnyait Tótin Katalin szakértő irányításával, ez jól érzékelhető volt mostani produkciójában is, ugyanis Balys Dvarionas: Nocturne-jében zongorajátéka már szinte pódiumképes volt. Az estet Juhos Melinda harmonikás növendéke, Szloboda Balázs zárta, ő a harmonika klasszis Astor Piazzolla S.V.P. (S'il Vous Plaît) című művét választotta, és mondhatjuk, remekül megugrotta az akadályt.

A jubileumi sorozat október 18-án, szerdán 16 órakor egy teadélutánnal folytatódik. Erre invitálják azokat a korábban náluk tanuló, vagy bármilyen zenesulis kötődéssel bíró helybélit, akik szívesen nosztalgiáznának. Beszélgetést terveztek erre a napra, a zeneiskola életéről, meghívott vendégekkel. Aki beszélget: Sztipán Orsolya, akikkel beszélget: Petky Anna, Pomposné Zelena Erzsébet, Horváth Dénes, Garzol Jenő, Bánkövi Gyula és Horváth Péter. A helyszín pedig a Sándor Frigyes Zeneiskola kamaraterme lesz.