Pénteken este mutatkozott be Chilf Máriának, a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakjának nagyszabású önálló kiállítása a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben (KMI).

A megnyitón előbb Deák Nóra, az intézmény igazgatója köszöntötte a közönséget, majd Tatai Erzsébet művészettörténész mutatta be Chilf gazdag, számos műfajt felölelő pályafutását és alkotásainak gondolati, művészeti alapjait, motivációit. A KMI termeiben három szekcióba szerveződő válogatás főként Chilf Mária utóbbi években készült akvarelljeire helyezi a fókuszt – amelyek többsége esetében az akvarell és a fotókivágás technikáinak érett szintézisével találkozunk –, ám a kétezres évek meghatározó műciklusait is felvonultatja, s a művész korai munkáiból – akvarellek, fotogramok, installációk – is válogatva nyújt a térség közönsége számára hiánypótlónak tekinthető, mediálisan is sokrétű áttekintést. A nagyszabású kiállítás keretén belül először látható a kiállításon az alkotó új, kifejezetten a dunaújvárosi közönségnek dedikált Vonulás című munkája is.