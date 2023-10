A figyelemfelhívás célja, hogy rávilágítson a szűrővizsgálaton való részvétel fontosságára. Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése: minden 10. nő emlőjében fejlődik ki rosszindulatú daganat, hazánkban évente közel 9500 nőnél állapítanak meg emlődaganatot és közülük körülbelül 2000 nő hal meg évente a betegségben. Magyarországon a nők körében a 2. leggyakoribb daganatos halálok az emlődaganat. A daganatos elváltozás az emlőben lassan, hosszú ideig, kezdetben teljesen tünetmentesen alakul ki. A szűréssel a daganatot korán, még tünetek jelentkezése előtt fel lehet fedezni. A korai stádiumban felfedezett mellrák és az időben megkezdett kezelések hatására az öt éves túlélési esély 95 százalék!

Csikós Árpád képei családi harmóniát sugároznak

Fotó: Csikós Árpád

A korai felismerés érdekében bizonyos kor fölött már nem elég az önvizsgálat, hanem rendszeres időközönként szükség van mammográfiára is. Ezért indult el 2002-ben hazánkban a szervezett emlőszűrés, amelynek keretében a 45-65 év közötti szűrésre jogosult nők 2 évente kapnak meghívást. A meghívólevélben a tájékoztatást kapnak a meghívottak, hogy hol (melyik emlőszűrő központban) és mikor kell megjelenniük szűrésen. A szűrés alkalmával az emlők fizikális vizsgálatát végzik el és az emlőkről 2 irányú felvételt készítenek, amelyet egymástól függetlenül két, emlődiagnosztikában jártas radiológus értékel. Az emlőszűrés fájdalommentes és a szűrőállomáson való bejelentkezéstől számítva negyed óráig tart. Kétévente ennyi időt, 15 percet kell szentelniük a szűrésre jogosult nőknek arra, hogy tudják azt, hogy nincs emlő daganatuk, vagy, hogy a korai diagnózissal esélyt kapjanak a gyógyulásra. Jelenleg a megjelenési arány sajnos 30 százalék alatt van.

Csikós Árpád, fotóművész

Fotó: Archív

Az erre a problémakörre reflektáló Ki a következő? és az Egy élet - két csoda című kiállítás október 18-án, szerdán délután 18 órakor nyílik a Bartók aulagalériájában. A fotográfiák nagy részét jegyző dr. Csikós Árpád fotóművész a következőképpen ajánlja az eseményt: "Ha egy fotókiállítás van, amit ebben az évben megnézel, akkor ez a dupla tárlat legyen az! Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. A Ki a következő? c. anyag olyan, mellrák utáni korrekciós műtéten átesett nők valós méretű művészi aktjait mutatja be, akiknek testét Hegedüs Gyöngyvér és Isabelle Gimet hennaművészek munkái díszítenek. Minden 10. nő érintett ma Magyarországon! Az Egy élet - két csoda c. tárlat pedig olyan nőket ábrázol gyermekeikkel együtt, akik a terhesség alatt, vagy előtt értesültek a diagnózisról, néha az orvosi javaslat ellenére, de mégis akarták a gyermeket és akarták az életet. És győztek! A kiállítást sokáig nem engedték be egyetlen kiállítótérbe sem - naturalista ábrázolásmódja okán. De néhány éve átszakadt a gát és azóta kézről-kézre adják Magyarországon. A megnyitót követően a Mellrákinfó Egyesület munkatársai interaktív bemutatót tartanak a megelőzésről, az önvizsgálatról és minden felmerülő kérdésre készséggel válaszolnak. Megnyitják: Őze Áron a Bartók színház igazgatója, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, dr. Csikós Árpád fotóművész, Halom Borbála a Mellrákinfó Egyesület elnöke (érintett), Hegedüs Gyöngyvér hennaművész. Közreműködik a Black Velvet zenekar."