Egy kis falu könyvtárából is ugyanarra a világra lehet rácsodálkozni, mint egy nagyvárosiéból. A lehetőségek persze mások, de könyvolvasás megszerettetése ugyanolyan fontos és nehéz feladat mindkét helyen. Az országos eseménysorozat után először a kiskönyvtárakba ellátogattunk el.

Daruszentmiklós

Kiss Andrea a könyvtáros mellékállásban tölti be ezt a nagyon fontos pozíciót. Könyves birodalmának elég hangzatos elnevezése van: „Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Daruszentmiklós”. A munkájáról így mesélt nekünk.

– Úgy érzem, hogy hittel végzem ezt a munkát. Más megbízás mellett a szabadidőmben állok a könyvek és az olvasás iránt érdeklődők rendelkezésére. Jól bevált gyakorlatként felhívhatnak, vagy rám írhatnak és ezen a módon meg is tudunk állapodni egy olyan időpontban, amely mindkettőnk számára megfelelő. Jó érzés egy ilyen szolgálatot tenni nekik, mert szerintem is nagyon fontos, hogy mindenki a lehetőségeinek megfelelően megtalálhassa a könyvekhez való utat. Közösséget szeretnék belőlük építeni.

Fotó: Balogh Tamás

A könyvtárunk mérete kicsi ugyan, de szépen berendezett és jó helyet kínál az olvasnivalót keresők számára. Úgy érzem, hogy az idelátogató idősebb korosztálynak is tetszik, szívesen töltenek itt egy kis időt, mert egy jó kis közösségi térnek érzik ők is. Nagyon jó érzés az is, amikor az iskolából jönnek el hozzám, a gyermekek és közösen töltjük el a rászánható időt.

Az Országos Könyvtári Napok ottani eseményeiről

– A lehetőségeinkhez mérten igyekeztem tartalommal megtölteni ezt az időszakot. A legfontosabb napunk a „Könyves vasárnap volt.” Ekkor állítottuk ki a korábbi „A mi kis falunk Daruszentmiklós” elnevezésű fotópályázatra beérkezett műveket. Egy nyílt könyvtári napot tartva elég sokan jöttünk össze. Nagy örömömre a gyermekeket a szüleik is elkísérték és szerencsére ők is jól szórakoztak. A legkisebbeket Tormási Attila, a Ribizli bohóc, „Daloló évszakok” című műsorával szórakoztatta itt a könyvtárban. Utána pedig a gyermekek számára kiírt nyári rajzpályázatnak történt meg az eredményhirdetése és a díjak átadása.

Nagykarácsonyban

Az ottani kis könyvtár vezetője Halászné Czeiner Judit.

– Mi is részt vettünk az október eleji országos akcióban, és jót tett nekünk, az olvasóinkkal alkotott közösségünknek az a kis felpezsdülés. A könyvtárban az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretein belül kiállítást tekinthettek meg az odalátogatók az aradi vértanúk emléknapja alkalmából is. Most állítottuk ki a nyári rajzversenyre érkezett alkotásokat, amelyre tizenöt alkotás érkezett a nyári élményekről. Az eredményhirdetésen minden résztvevő könyvjutalomban részesült és ajándékcsomagot kapott a Vörösmarty Mihály Könyvtár jóvoltából. Minden kisgyerek nagyon örült a kapott jutalomnak. Jókedvű eseményt rendeztünk a Magyar Népmese napján is. A Mesemozink is nagy sikert aratott, amelyre a helyi általános iskolások és az óvodások érkeztek. A jeles nap alkalmából a Szent Miklós Általános Iskola diákjaival egy kis vidéki erőpróbát is kipróbáltunk. Alsószentivánra kirándultunk, ahol eredményesen vettünk részt egy jókedvű versenyen.