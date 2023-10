A bemelegítésről a zalaegerszegi Lovecrose zenekar gondoskodott, bár stílusukban erősen eltérnek a Junkies vonalától, és Szekeres András zenei világától is. Mind az előzenekar, mind a fő attrakciónak számító punk, hard rock zenekar meglepően pontosan kezdte a rá eső szakaszt. Bevallom, a Junies-zel kapcsolatban nem nagyon értettem, hogyan lehet a punk és a hard rock határmezsgyéjére tenni egy olyan bandát, amelynek slágerlistás dalai vannak. Egészen addig, amíg nem hallottam élőben őket. Sem az ötvenhez közeledő Szekeres, sem a félidőt már elhagyó Barbaró nem pihent meg a babérjain, ugyanaz a – punk zenekarokra nagyon is jellemző – tűz tombol bennük, mint fiatalabb pályatársaikban. A Kaptárba járók nyelvére lefordítva: leszakították a fejünket. A fellépésen érezhető volt a több évtizedes rutin, soha, egyetlen percre sem hagyták ellaposodni a hangulatot a bő másfél óra alatt, amíg a hangerő 90 decibel fölött dübörgött, egyik dal követte a másikat, gördítették tovább a dalokat. Mégpedig jellemzően az idén 20 éves jubileumot ünneplő HAT című albumról, még olyat is, amit eredetileg csak a Barba Negra másnapi koncertjén szerettek volna előadni, olyat, mint az Ahogy én akarom és a Nem hagyom magam, amit évtizedek óta nem játszottak, és nagyon sokáig nem is fognak. A dunaújvárosi közönség nem is hagyta cserben a Fáy András utcából indult énekest, azon túl, hogy megtöltötték a pincehelyiséget, a frontemberrel együtt énekelték a szöveget, és el kell mondani, nem csak a slágereket. Még az olyanokat is, mint a Ki vagyok én?, ami azért valljuk be, éppen 25 éve látott napvilágot. De azok a számok is visszhangzottak a küzdőtérről, mint a Vesztettél, a Halacska, vagy a Feltépve, és természetesen elhangzott A drog az rossz is. Nyilván azoknak is el kellett hangzani, amik miatt a közönség jó része érkezett, így – remek dramaturgiával – az Alkohol után a Miattad iszom, te állat következett.