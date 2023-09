A budapesti Whiskey Roll zenekar pörgős, dögös hard/dirty rockot játszik. A zenekar már 2009 óta létezik, de csak 2015 óta Whiskey Roll néven. Annyit biztosan lehet tudni a tagjairól, hogy fontos számukra a profi hozzáállás, a zene iránti tisztelet és szeretet, vallják, hogy ezt csak szívből lehet csinálni. Éppen ezért a Kaptárba már egy új felállással érkeznek, távozott a zenekarból az, aki nem e szerint gondolkodott. Saját bevallásuk szerint, akik nagy hatással voltak rájuk, az a Guns & Roses, a Velvet Revolver, a Slash Snakepit, a Led Zeppelin, a Rolling Stones, az Audioslave, a Motörhead, az AC/DC, az Alice in Chains és még sokan mások. Tiszta rock and roll hangzás tiszta szívből.

A péntek este másik fellépője a HallucinatorZ egy 2017 elején alakult óbudai punk-rock formáció, akkor még Robi & the HallucinatorZ névvel. A fiúk által művelt „totálisextázis” mára Óbuda rock and rollá „szelídült”, de azért a rock’n’roll és punk elemeket továbbra is ötvözik fellépéseiken, jó eséllyel elszabadulnak az energiák pénteken este a Kaptár ízlésesen felújított tereiben.

Szombaton az estét a Backtothestreet nyitja, amely old school hardcore-t hoz egyenesen az ebben a műfajban egyfajta bölcsőnek számító Székesfehérvárról. A második menet már négy részre szakad, ugyanis a No Martyr Collective – nevéhez méltóan – egy underground zenei és művészeti kollektíva, amit a Bipolaris, a Beerzebub, a Devoid és a Witchthrone zenekarok alkotnak. A BIPØLARIS egy progresszív/hardcore/metal/thrash/folk elemeket ötvöző, 2018 óta aktív zenekar Győrből. A 2019-es Kapillárisok EP és Szerotonin mezők EP után 2021-ben jelent meg első nagylemezük Sagittarius A* címmel, az új anyag, a Barázdák pedig 2023 nyarán látott napvilágot. A Beerzebub mowari kritikus rap/metal kvintett felállásának 5. évét ünnepli idén, és a tavaly megjelent A Szavak Ereje EP-jét prezentálja a turné keretében testvérzenekarai társaságában, a 100 százalék underground hitvallás szellemében. A győri Devoid a hardcore, modern metal, death metal háromszögben mozog. A 2021-es „Dusk” című albumról elismerően nyilatkozott az egész itthoni kemény zenei sajtó, ugyanezt a tendenciát folytatta a tavaly megjelent „Paralell Realities” lemez is. A Witchthrone kortárs black metálja a stílus alapítóinak zord kegyetlenségét keveri egyfajta különös depresszív hangulattal, mindezt friss, mai megszólalásban tálalva