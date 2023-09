James Ellroy: Általános pánik

Freddy Otash volt az 1950-es évek Los Angelesének hírhedt mindentudója. Korrupt zsaru, magánkopó, fixer, strici, zavaros idők démoni deus ex machinátora, a Bizalmas magazin gátlástalan főnöke. A magazin megelőzte a még nem létező internetet: munkatársai tálcán szállították a mocskot, a pletykát, nem spóroltak a trágár tintával és a valóságnak álcázott kéjsóvár rágalmakkal. Szétmarcangolták a mizantróp filmsztárokat, a szexben fürdőző társasági hölgyeket és a „vörösökkel” kokettáló politikusokat. Titokban elrejtett mikrofonjaik és fényképezőgépeik előtt igazi sztárparádé vonult el a hotelszobák matracszínpadán: Jack Kennedy, James Dean, Liz Taylor, Rock Hudson, Ingrid Bergman, Marlon Brando – Freddy mindannyiuk titkos légyottjait leleplezte. Ő volt a nagydumás zsarnok, aki sarokba szorította Hollywoodot, de most eljött az idő, hogy mindent meggyónjon.

Az Általános pánik gonosz, mégis szórakoztató hangon égeti porig Hollywood legendás aranykorát. Lángoló kinyilatkoztatás a korrupcióról, a mindent átható paranoiáról, a bűnről és a megváltásról, valamint a kettő közötti halovány választóvonalról.

„Ördögi és kifinomult… Noirrajongóknak kötelező!” – írja a Publishers Weekly kritikája.

„Ellroy olyan ügyesen keveri a tényeket a fikcióval, hogy mindent elhiszünk neki” – jelent meg a Harper’s Magazine hasábjain.

James Ellroy az amerikai krimiirodalom élő klasszikusa, karcos és minimalista stílusa összetéveszthetetlen. Legendás L. A. Kvartettje (Fekete Dália, A nagy sehol, Szigorúan bizalmas, Fehér jazz) és Underworld U. S. A. című trilógiája számos díjat nyert. Több regényéből nagy sikerű filmet is forgattak. Ellroy 1948-ban született Los Angelesben, és jelenleg is ott él. Mindössze tízéves volt, amikor anyját megerőszakolták és meggyilkolták. Ez érzelmi sokkot okozott neki, amit Ellroy nem volt képes kezelni, kimaradt az iskolából. Keményen ivott és drogozott, rövid időre a hadseregbe is belépett. Kisebb vétségeket is elkövetett (volt, hogy könyvet lopott, hogy legyen mit olvasnia), a szabadulása után Ellroy felhagyott az ivással és golfoktatóként kezdett dolgozni. Ekkor próbálkozott először az írással. Napjainkban Ellroy remeteségben él, kevés műszaki eszköze van (televíziója sincs), kortárs írókat nem olvas, nehogy befolyásolják írásait. A krimi klasszikusait, Dashiel Hammett és Raymond Chandler műveit kedveli.

„Nincs többé titkom, elborítanak az emlékek. Új életre kaptam, újra energiával vagyok tele. Ezennel megkezdem mesüge menetelésem, végig az emlékek árnyas útján.” (Forrás: Moly)