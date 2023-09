Carl Magnus Palm: ABBA

„Az a mondás, hogy az élet a legjobb regényíró, abszolút igaz. Így utólag már nehéz érzékelni, micsoda őrült sztori az ABBA története.

S bár valóban megtörtént, ha mindezt regényben írnád le, hát senki sem hinné el.”

Miután „Waterloo” című dalukkal 1974-ben megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált, az ABBA egy csapásra hírnevet szerzett magának: dallamos, fülbemászó popdalaikkal szerte a világon belopták magukat az emberek szívébe. Az 1972-ben, Stockholmban alapított csapat kereskedelmi szempontból is a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb formációja lett, amely olyan dalokkal jutott világszerte a listák élére, mint a „Dancing Queen”, a „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)”, az „SOS” vagy a „Knowing Me, Knowing You”.

1982-es feloszlásukat követően úgy tűnt: történetük örökre lezárult. Ám az 1990-es évek ismét divatba hozták az ABBA-t, muzsikájukat újra méltányolni kezdte a modern popkultúra. Sikerüket tovább fokozta a Mamma Mia! musical, majd két mozis kasszasiker. 2013-ban Stockholmban megnyitott az ABBA-múzeum. 2021-ben a zenekar Voyage címen új albumot adott ki, amelyet digitális avatarjaik, az úgynevezett ABBAtar-ok részvételével mutattak be.

Jelen könyv a skandináv kvartett lenyűgöző története a szerény kezdetektől egészen a nemzetközi szupersztár státuszig. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány kihagyhatatlan mű minden ABBA-rajongó számára.

Carl Magnus Palmot a világ vezető ABBA-historikusaként tartják számon. Nyolc ABBA-könyv fűződik a nevéhez szerzőként vagy társszerzőként, ezek mellett társproducere volt számos, a zenekarral foglalkozó tévéműsornak, hozzájárult a stockholmi ABBA-múzeum megalapításához, és tanácsadóként segítette a Polar Musicot az ABBA muzsikájának újrakiadásakor.

A könyv olvasásának élvezetét emeli, ha az olvasó lemezről, vagy akár a YouTube-ról meg is hallgatja az aktuális számokat, így mintha kulisszák mögül figyelné az eseményeket, s minden információ – és taktus – új értelmet kap. (Forrás: Bookline)