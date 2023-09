John Sandford: Álarcos préda

Sandfordnak ebben a feszülten izgalmas, a New York Times sikerlistáján első helyre került krimijében Lucas Davenport egy vitriolos blog ügyében nyomoz, ami a jelek szerint az Egyesült Államok szenátorainak gyermekeit veszi célba.

Az egyik amerikai szenátor lánya a közösségi médiás megjelenéseit ellenőrzi, amikor egy különös blogban a saját fényképét fedezi fel. És mások képei is szerepelnek ugyanott, mégpedig befolyásos washingtoni politikusok gyerekeié. A képeken sétálnak vagy az iskoláik mellett állnak, és mindegyikük név szerint beazonosítható. A képek körül a legkülönfélébb radikális csoportoktól származó rosszindulatú és zavaros szövegeket, kirohanásokat lehet olvasni.

A dolog kézenfekvően ijesztő – lehet, hogy egy gyilkos szándéktól vezérelt, háborodott elméjű szélsőséges szegődött a befolyásos politikusok szeretteinek nyomába? De amikor értesítik az FBI-t, a szövetségiek nem sokat tudnak tenni. A névtelen fényképészt képtelenség egy konkrét helyhez vagy IP-címhez kötni, és ami ennél is fontosabb: az aktatologató bürokraták úgy vélik, tulajdonképpen senki sem követett el bűncselekményt. Amikor nincs kihez fordulni, a tekintélyes szenátorok úgy határoznak, hogy olyasvalakit kérnek fel, akit nem kötnek az FBI szabályai: Lucas Davenportot.

„Ha nem olvastál Sandfordot, minden idők egyik legnagyobb íróját hagyod ki.” – írja a kötetről

az amerikai Stephen King, a kortárs sci-fi, krimi, horror és fiction legnagyobb művelője.

John Sandford, eredeti nevén John Roswell Camp 79 éves, a New York Times amerikai bestseller-írója, Pulitzer-díjas újságíró, regényíró. 1989-ben írt egy regényt, amelyből hatalmas sorozat született: a Prey-könyvek főszereplője Lucas Davenport, az őrült nyomozó. (E sorozat több részének is megvették a megfilmesítési jogait.) Eddig 31 önállóan részenként is olvasható könyv jelent meg. A 2022-ben indult legújabb szériában Letty Davenport, Lucas Davenport lánya a főszereplő. A Kidd sorozat öt kötetből áll, Virgil Flowers a történetek főhőse. Sandford írt jó néhány kisebb regényfolyamot, illetve önálló kötetei is jelentek meg. Sokoldalúságát jelzi, hogy egy teljes éven át írt cikksorozatot egy minnesotai farmon gazdálkodó családról, írt ismeretterjesztő könyvet a plasztikai sebészetről, valamint novellákat is. (Forrás: Bookline)