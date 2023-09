Gregg Olsen: Tartsd a szád!

Év elején a könyv kiadója titokzatosan utalt rá, hogy idén egy új sorozattal jelentkeznek, amely siker lesz a javából, s bestsellerként keresik majd az olvasók. A sorozat kifejezetten azoknak szól, akiket a valódi bűntények, megtörtént esetek érdekelnek: ez pedig a true crime! A Netflix-korszak beköszöntével jelent meg ez az új műfaj, ami mára a könyves világban is nagy sikert arat, a kiadók pedig gondosan megválogatva hozzák el nekünk a zsáner legerősebb történeteit.

Indulásként pedig az Amerikai Egyesült Államok egyik legmegrendítőbb esetét dolgozták fel, amelynek címe: Tartsd a szád! A kötet azonnal a Wall Street Journal, az Amazon Charts, az USA Today és a Washington Post bestsellere lett, nem véletlenül. Szerzője, Gregg Olsen, aki nem mellesleg a New York Times #1 bestsellerszerzője, egy döbbenetes túlélés történetét dolgozta fel. Nikki, Sami és Tori története ez, három bátor testvéré, akik túlélték a poklot, amelybe saját anyjuk vetette őket. A könyvben feldolgozott sztori megtörtént eset, emellett a felkavaró részletek miatt a kiadó csak erős idegzetűeknek ajánlja. A Tartsd a szád! az Animus Könyvek True crime – Valós bűnügyek sorozatának első része. A történet pikantériája, hogy a most 69 éves anya várhatóan idén szabadul húszéves börtönbüntetéséből, amit azért róttak ki rá, mert három gyermekét különösen kegyetlen módon kínozta, szadista büntetésekkel sújtotta – emellett egy gyilkosságban is része volt. A gyerekek, Nikki, Sami és Tori (Nikki jelenleg 44 éves, Sami 41 és Tori 30) most e könyv által figyelmeztetni akarják a nyilvánosságot veszélyes anyjukra. „Anyám olyan volt, mint egy ketyegő időzített bomba - emlékezett vissza Nikki a könyvben. – Soha nem tudtam, hogy mikor fog robbanni.” Elmondták: anyjuk barátja Loreno 1988-ban költözött hozzájuk, és felajánlotta a gyermekfelügyeletet szobáért és ellátásért cserébe, ám hat évvel később az otthoni mosókonyhában zárva éhen halt. A lányok elmondták, hogy anyjuk egy idő után elkezdte kábítani és éheztetni Lorenót, bár a bántalmazás olykor keveredett a szeretet időszakaival. „Shelly örült, hogy más embereket bántott. Felsőbbrendűnek érezte magát. Hivatalosan soha nem diagnosztizálták pszichopatának, de annak minden tulajdonságát megmutatta.” – mondta az esetről Olsen, a szerző. (Forrás: Moly)