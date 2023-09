A tánc után újra a zenélés kapta a főszerepet, a muzsika pedig egy igazán tehetséges harmonikaművész, Kiss Péter hangszeréből szólalt meg. A zenész egy izgalmas világ körüli útra kalauzolta a közönséget, amely során olyan országok népszerű és kedvelt dalai csendültek fel, mint Olaszország, Franciaország vagy Magyarország.

A kulturális kalandozást Törökné Antal Mária, vagy ahogy mindenki ismeri, Marcsi néni követte, aki a gyermekek legnagyobb örömére mesével készült, majd a forgatag utolsó fellépője, a dunaújvárosi Névtelen utca kápráztatta el a közönséget szuper koncertjükkel.

A fellépők mellett a rendezvény egész nap szuper programokkal kedveskedett a részvevők számára. A Könyvtérre látogatók könyvbörzén szemezgethettek az olvasnivalók közül, könyves és helyismereti játékokon csillogtathatták meg tudásukat, kiállhatták a Pentelei hétpróbát, emellett kézműves foglalkozásokon is alkothattak, sőt, csillámtetoválást is kérhettek. A helyszínen továbbá a Petőfi Ma verskiállítás is megtekinthető volt, a DunaKosár termelői pedig minivásárt tartottak, az édesszájúak pedig az Angyalkürtős Kürtőskalács finomságai közül válogathattak.