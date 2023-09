A ma esti rendezvényen az underground, a progresszív rock és metál kedvelői bulizhatnak egy jót. Az Omega Diatribe 2013-ban robbant be a hazai köztudatba Lapetus címmel debütáló albumukkal, zord és agresszív stílusú zenéjükkel magával ragadták az underground műfaj iránt rajongókat. A banda második lemezén Kevin Talley (ex-Suffocation/Six Feet Under/Chamira) dobjátéka hallható, harmadik lemezüket pedig Tue Madsen (Meshuggah/ Ektomfort/Suicide Silence) vezényletével készítették, ezzel pedig Az év koncertzenekara és Az év stúdióprodukciója díjat is bezsebelték a HangSúly Zenei Díjon. A zenekar eddigi legerősebb anyaga a 2020-ban megjelent Metanoia album, amely a svéd Jens Bogren producer munkájának köszönhető. A banda 10 éves fennállását a tavaly megjelent My Sphere című EP koronázta meg, ahol ismét találkozhatunk Tue Madsen nevével. A zenekar már számtalan hazai és európai turnén vett részt, idén pedig újra útra kelnek Európa körül. Érdemes lesz ellátogatni tehát az idei egyetlen dunaújvárosi koncertjükre.

Péntek este a 2020-ban alakult progresszív rock és metál műfaját képviselő, Sevége név alatt futó zenekar is színpadra lép a Kaptár színpadán. A banda energetikus színpadi jelenlétével, dinamikus hangzásvilágával mindenkit magával ragad, így jó úton haladnak missziójuk teljesítése felé, amely nem más, mint a zene szeretetének átadása. A pénteki fellépők között a 2006-ban alakult cseh death metál banda, a Neurotic Machinery is szerepel, indulása óta hat albuma jelent meg, és már csaknem háromezer koncertet adott.

Szombaton a Kaptár színpadán először lép fel hazánk első és egyetlen Powerwolf tribute bandája egy emlékezetes Heavy Metal Mass keretében. A Werewolf egy egész estés műsorral várja közönségét, közkedvelt és rég hallott slágerek is elhangzanak majd. A zenekart a Pretty Flies – Offspring Tribute, és a Crash & Ride koncertje előzi meg. A Pretty Flies a ’80-as évekbeli Amerikát felidéző, lázadó hazai punk-rock zenekar, amely sokak számára nem csak a fiatalos nosztalgia, de a mai világunk lázadó faktorát is adja az aktuális trendek ellen. A 2012-ben alakult Crash & Ride pedig egy pilisi szimfonikus metál zenekar, tagjainak eredeti elképzelése szerint először olyan feldolgozásokat játszanak, mint a Sonata Arctica, Hammerfall, For My Pain, Paradise Lost és Nightwish, ezeket azonban később saját számokra cserélték.