A Dédszüleink öröksége címet kapta a tárlat, ugyanis olyan ereklyéket mutat be a közönség számára, amelyeket az előző két évszázadból őriztek meg az utódok. Ma már ereklyék, a maguk korában viszont általános használati tárgyként szolgáltak (például konyhai és földművelési eszközök, ruhaneműk). Az akkortájt haza címzett személyes hangvételű levelek pedig megfizethetetlen emlékek. Megulesz Gabriella, a dunaújvárosi római katolikus karitász vezetője lapunknak elmondta, a kiállítás ötlete már korábban is megfogalmazódott benne, régi álma pedig mostanra testet is öltött: körülbelül két hónappal ezelőtt hirdették meg a gyűjtést, elsősorban a hívők körében, de szoros együttműködésben dolgoztak a múzeummal is. Ahogy érkeztek a kiállításra felajánlott tárgyak, úgy alakították ki az elrendezést, a tematikát. Kérdésünkre Megulesz Gabriella elmondta, ő is ajánlott fel személyes tárgyakat, például a dédapja portréképét, illetve nagyszülei földvásárlási szerződéseit.

A hit ereje mindig összetartotta a közösséget

A kiállítást Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe. Beszédében rávilágított arra, különös jelentőséggel bír az, hogy ezen őseink örökségéből összeállított tárlatnak egy szent hely, a római katolikus templom ad otthont. Mint mondta, bár a kereszténység sosem volt uszító vállalás, mégis sokszor támadták. Annak ellenére, hogy számtalan olyan nehéz időszak volt a történelem során, amikor üldözték a kereszténységet, sosem lehetett eltörölni, hiszen a hit ereje mindig összetartotta a közösséget, és ez a különleges erő megmutatkozik a kiállítás egyes tárgyaiban is. Látható az is, hogy kereszténység és a paraszti kultúra elemei miként épültek be a polgári társadalomba. Mint azt Farkas Lajos hangsúlyozta, sajnos a mai gyermekek többsége egyáltalán nem hallott, nem látott olyan ereklyéket, mint amiket a tárlat is felvonultat. Éppen ezért arra biztatta a jelenlévőket, hozzák el, s meséljenek ezekről az időkről is a fiataloknak, mert rendkívül fontos, hogy ismerjék keresztény gyökereinket.

Érdeklődve szemlézte végig a tárlat anyagát dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is, aki arról szólt, hogy a keresztény hit az, ami egyben tartotta nemzetünket az évszázadok során, ezzel az összetartó erővel sikerült átvészelni a történelem viharait.

Ez a kiállítás pedig tisztelettel és hálával emlékezik meg őseinkről, akik megőrizték nekünk magyarságunkat, kultúránkat, hagyományainkat.

A tervek szerint decemberig lehet majd megtekinteni ezt a kiállítást, az urnatemető nyitvatartási rendjében (mivel a templom hátsó bejárata felől lehet a tárlathoz eljutni), ha pedig csoportos látogatást terveznek, akkor érdemes előre bejelentkezni rá.