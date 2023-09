A megnyitón megjelenteket Kováts Rózsa, az MMK igazgatója köszöntötte, aki elmondta, nagy öröm, hogy a természetfotós újabb kiállításának adhat otthont az intézmény, és még örömtelibb, hogy a fotóművész feleségével közösen készített tárlatot csodálhatják meg az érdeklődők. A jelenlévők üdvözlése után dr. Juhász Ferenc harmonikajátékával kedveskedett a közönségnek, majd Balla Tibor újságíró kollégánk nyitóbeszéde következett. Méltatásából megtudhattuk, a természetfotós párosnak 23-23 képe lóg a Munkásművelődés Központ galériájának falán, amiket könnyedén meg lehet különböztetni, hiszen eltérő, egyedi stílust képviselnek. A jelenlévők tudomást szerezhettek arról is, hogy Fabó Ferenc már kerek 50 éve, azaz 13 éves kora óta rajong a természet csodáinak képekben történő rögzítése iránt, s ez a rajongás segített abban, hogy immáron 12 éve feleségével egymásra találjanak.

A kiállításon megtekinthető különleges képek már számos településen jártak: Dunaföldváron, Móron és legutóbb Nagyvenyimen is megcsodálhatták azokat az érdeklődők. A fotók nem csak azért figyelemreméltók, mert legtöbbjük órákon át tartó, hosszas, mozdulatlan várakozás eredményeképp születhetett meg, a frappáns címek és a képek alatt olvasható rövid háttértörténetek ugyanis egészen intimmé varázsolták azokat. Ettől pedig a látogatók úgy érezhetik, mintha egy, az alkotó által tartott személyes tárlatvezetésen vennének részt.

A megnyitóbeszédet követően Fabó Ferenc is köszönetet mondott, a tárlat megtekintése alatt és után pedig beszélgetésre is lehetőség nyílt az alkotókkal, akik szívesen meséltek a képekről, élményeikről és a fotózás technikai hátteréről is.