Az eseményről Vácz Zsolt az egyesület elnöke tájékoztatott bennünket. - A mostani vidám sokaságot a 40. Jubileumi Országos Ifjúsági Vizi Találkozó legénysége adja. Az eseménysorozat szeptember 15-17, péntektől vasárnap délutánig tart. A résztvevők, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Flotta csapatai: Csepel, Dunaharaszti, Százhalombatta, Szigetszentmárton, Újpest, és természetesen a mieink kellemes és izgalmas versenyeken mérik majd össze a felkészültségüket. Pénteken a sátorverés és egy kellemes ismerkedési est vár rájuk, aztán szombaton már az evezős megmérettetések következnek. A földvári legénységből minden kategóriában tudunk csapatokat kiállítani. A versenyek vasárnap délelőtt is folynak. Az eredményhirdetés délben lesz. A vidékről érkezettek a délután folyamán utaznak haza. A találkozónk, ahogy minden más eseményünk is, nyilvános. Reméljük, hogy ahogy korábban, úgy most is lesznek, akik hozzánk akarnak majd csatlakozni!