Szeptember 16-án, szombaton már 10 órakor elindult a mezőfalvai Tájháztól a színes, vidám felvonulók menete. Utcáról, utcára tekerget a hangos forgatag, megállva számtalan vendégfogadó helyen, tánccal, báli invitálással bátorítva a falu lakosságát egy jó mulatságra.

A csikósok táncolni is tudnak

Fotó: Horváth László

A falu központjában értük utol a lovasokat és a fogatokat, amikor a Kádár kocsmánál ropták a táncot. Itt kérdeztük a menet elején a polgárőrök biztosításával együtt haladó Márok Csaba polgármestert a szüreti vigasságról.

– Évről, évre egyre nagyobb jelentőséggel bíró esemény a falu életében a szüreti vigasság. Az idén rekord számú 23 fogat állt a táncosok rendelkezésére, hogy körbejárják a települést és a megadott helyeken egy-egy táncot eltáncolva megtiszteljék az idei szüretet. A régi emlékek még az idősekben is felsejlenek, hiszen nagyon sok bácsit, nénit láthattunk a kapuk előtt kiülve, integetve. Nagyon fontos az is, hogy ezeken az állomáshelyeken az ott élők igazán kitesznek magukért. Ezúton is köszönjük szépen nekik ezt a rengeteg süteményt, italt, üdítőt, amit biztosítanak a felvonulóknak. De nem csak idősek, középkorúak, vannak jelen. Kedves történet az induláskor, volt egy kismama, aki mondta, hogy két hónap múlva szül és jövőre már ő is itt akar lenni a picivel. Gyakorlatilag a kéthónap múlva születendő volt a legfiatalabb csatlakozónk, aki valószínűleg majd az anyatejjel szívja magába a népi hagyományokat. Örülünk a sok fiatal gyereknek, mert amilyen példát látnak, azt viszik tovább.