A péntek esti rockkínálatban Molnár Péter 'Stula' és Terman László 'Laca' egy acoustic rock jam keretein belül színpadra viszik kedvenc feldolgozás nótáikat. Márpedig ennek a gerincét a régi magyar rocknóták teszik ki. "Molnár Péter 'Stula' a CrazyGranat és a Mobilmánia egykori énekese, jelenleg az Omen zenekart és a Stula Rock nevű formációt vezeti, de mellette mindig marad ideje és kedve Terman Laca barátjával akusztikus gitáron megszólaltatni kedvenc feldolgozás dalaikat. Most sem lesz ez másképpen, ebben a formában először mutatkozik be a Kaptár Music Pub színpadán és nyitja meg ezzel egy időben az őszi klubszezont Stula és Laca az akusztikus rock jam műsorukkal. Stula még ismerős lehet a Vazul Vére rockoperából is, abban a címszereplőt, Vazult énekelte. Nem mai motoros (szó szerint is), 19 éves korában kezdett zenélni, akkor még gitározott. Aztán 22-23 éves korában zenésztársai unszolására kezdett énekelni, mert éppen nem volt énekesük az akkori bandában a Crazy Granatban. Akkor egy fél-háromnegyed évet járt is tanárhoz, utána pedig már önmagát fejlesztette, leginkább régi magyar rockzenével. 2012 óta basszusgitározik is, sőt egy időben dobolni is tanított embereket, tehát igencsak sokoldalú zenészegyéniség.

Szombat este különleges - a helyen talán kissé szokatlan - zenei élményt ígér a Kaptár kínálata. A Swingsome zenekar nevét nem sokan hallhatták eddig, pedig annál többen hallották már játékukat, csak a névválasztás kicsit váratott magára. A Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola diákjaiból alakult zenekart nem csak a zeneiskola rendezvényiről lehet ismerni, egy-egy zeneszombatot is jegyeznek már, amikor a piacon szolgáltattak hangulatos muzsikát a város lakóinak. Magukról a következőképpen nyilatkoznak: "Mi vagyunk a Swingsome, egy középsulis barátokból alakult zenekar. Fő műfajunk a jazz, de pár könnyűzenei darab is szerepel repertoárunkban. Négyen, egy basszusgitár (Járai Marcell), egy dob (Forgács Zsombor), szólógitár (Kiss Gergő) és egy fúvós (Barna Péter), nem feltétlenül megszokott felállásban alkotjuk a csapatot, különleges hangzást, jó hangulatot biztosítva a közönség számára!" Aki ezeket a műfajokat magáénak érzi, azoknak jó szívvel ajánlható ez az ambiciózus, tehetséges formáció.