Tom Cutler: Ez konteó! – A világ legvadabb összeesküvés-elméletei

Tom Cutler régóta kutatja az összeesküvések-elméleteket, és most elénk tár jó párat, ismerteti az egyes konteók tartalmát és megadja az állítólagos magyarázatokat, hogy aztán vitriolos stílusban, pazar szarkazmussal mutassa be nekünk az események valós hátterét.

Ha meg akarjuk érteni, hogy egyesek szerint mégis, ki (kik) mozgatja (mozgatják) a szálakat, Cutler könyvéből megismerhetjük a legvadabb teóriákat és cáfolatukat az állítólagosan klónozott Paul McCartneytól a gyíkemberekig, a dihidrogénmonoxid-összeesküvéstől a koronavírust terjesztő Bill Gatesig és még tovább...

„Elvist Gracelandben, az édesanyja mellé temették. De még fel sem száradtak a könnyek milliónyi rajongója párnáján, máris felröppent a gondolat, hogy a Király valójában nem is halt meg. Konteóhívők azt állították, hogy belefáradt a reflektorfénybe, és nem úgy menekült el előle, hogy visszavonult, hanem megrendezte a saját halálát. Emellett intézett egy helikoptert a gracelandi pázsitra, felpattant rá, és az egyből Bermudákra vitte őt. Ott mindjárt beolvadt a háttérbe, mert nem ismerte fel senki. Az elmélet arra nem tért ki, hogy ki alakíthatta a slozi mellett kuporgó hullát, kit temettek el Gracelandben, és miért ment bele a játékba Elvis barátnője is. Ezek jelentéktelen részletkérdések. A megoldás kulcsa talán a rejtélyes „hiba” a Király sírkövén, amelyre az Elvis Aaron Presley nevet vésték. 1997-ben a Graceland szóvivőjeként ismert Danna Yarmowich felfedte, hogy Elvis második keresztnevét eredetileg egy „a”-val írták, ugyanúgy, ahogy a halva született ikertestvéréét, Jessie Garon Presley-ét. Lehetséges, hogy a két „a” betűs sírfelirat kódolt üzenet, amely arra utal, hogy nem is Elvis nyugszik a hant alatt? Ez a yorkshire-i özvegyember történetét juttatja eszembe, aki elmagyarázza a kőfaragónak, mit véssen elhunyt felesége sírkövére. Azt kéri, legyen a felirat: Nyugodjon békében, de amikor másnap visszatér, hogy megnézze, elszörnyed. „De hát ez: Nyugodjon békébe! Lehagyott egy »n« betűt!” A kőfaragó sűrű bocsánatkérések közepette megígéri, hogy azonnal kijavítja a hibát, ám amikor a gyászoló férj másnap visszatér, ez a felirat fogadja: Nyugodjonn békébe. Szerintem valami hasonló történhetett Elvis sírkövével is.”

A világ legvadabb összeesküvés-elméleteinek lenyűgöző gyűjteménye tele van megdöbbentő történetekkel, kíváncsi karakterekkel és furcsa tényekkel – Diana hercegnőtől az időjárás szabályozásáig, Paul McCartney klónozásától szeptember 11-ig, Marilyn Monroe-tól JFK-ig. Felteszi a kérdést, hogy hamisított-e a NASA a Holdra szállást? Idegenek építettek a piramisokat? Ír a Covid–19-ről és 9/11-ről, a Brexit-buheráló szervezkedésről, az illuminátusokról és a szabadkőművesekről, sőt, a Bilderberg-csoportról is. (Forrás Líra)