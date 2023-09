A Bartókban közszemlére tett alkotások lényegében egy életmű-kiállítássá állnak össze, bár meggyőződésem, hogy bőven akadnak 2015 előtti képek is otthonában, hiszen egészen biztosan születtek már korábban is olyan színvonalú munkái, amik kiérdemelnék a közönség figyelmét. Érdekes végigkövetni azonban ennek a viszonylag rövid időszaknak a fejlődési ívét is. A nyolc évvel ezelőtti portrék még markánsan magukon hordozzák mestere, ifj. Koffán Károly korai grafikai stílusát, melléjük téve a 2023-as absztrahált világú műveket, mintha nem is ugyanarról a festőművészről beszélnénk, hanem valamely fiatal kortárs alkotóról. Ez a sokszínűség talán a legjellemzőbb a tárlatra, ahányféle alkotóeszközt használ a ceruzától az olajig, annyiféle alkotói szemlélet tükröződik a munkákról. Témái is változatosak, kezdve a csendélettől a tájképen át a portréig, de neki nem csak a téli táj, vagy az éjszakai víztükör csillogása ad ihletet, elegendő egy földút is a mellette futó beton villanyoszlopokkal. Mindenben – ahogy ő is mondja – saját világa köszön vissza. Egyedi, megismételhetetlen. Mutatja magát, az embert.