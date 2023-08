A remélhetőleg csak idén utolsó kellemes nyári, szabadtéri karaoke partit a Kaptár Garden színpadán augusztus 25-én este tartják. A házigazda Dj Sogi azt ígéri, olyan este lesz, ami csakis a közönségről szól, a színpad itt az övék lesz. Minden elénekelt dal mellé dalkupon jár, bármit is jelentsen ez. Szombaton is hasonló felütéssel indul az este, a Scage zenekar nyárzáró, őszköszöntő koncertjével. Pontosabban egy élő koncerttel egybekötött kvízjátékkal, vagy ahogy ők fogalmaznak: „Játék és muzsika, valamint dicső teraszzárás a Gardenben.” Ez lesz a nyár utolsó szabadtéri bulija a Kaptár Gardenben, amin egy kvízbe oltott cover estet tart a Tatabányáról érkező Scage zenekar, amely már visszatérő vendég, főként így a nyár vége felé. A tavalyi eseményen a közönség azt kérdezte tőlük, miért nem játszanak olyan feldolgozásokat, amiket mindenki ismer, lényegében miért nem működnek élő Jukeboxként. Ezért kitalálták, hogy amikor az idei bulin eljátszanak egy-egy dalt, a közönség maximum négyfős csapatokba rendeződve kitalálja, ki az előadó, mi a szám címe, mikor jelent meg és hasonlókat. Így lesz egy hagyományos koncertből kvíz est. Persze nem csak az élmény kedvéért fog játszani a közönség, lesznek nyeremények is: zenekari merch-ök, vagyis zenekarokhoz köthető ajándéktárgyak, CD-k és pólók, bögrék, de a nyertest néhány kör italra is meghívják majd, és készülnek egyéb meglepetésekkel is. Azt előre leszögezték, a Shazam és a Google ezúttal nem áll be a támogatók sorába, használói automatikusan kiesnek a játékból.



A stílus vélhetően jól illeszkedik majd a Kaptár imidzsébe, ugyanis olyan előadók is várhatók a pop, punk, rock szcénából, mint a Blink 182, a Green Day, az Amber Pacific, a Sum 41, az MCR, vagy a Simple Plan, de volt már a zenekarnak olyan nótája is, amelyet nemes egyszerűséggel a diszkó dubstep rap-metál kategóriába soroltak. A belépés ezúttal is – idén utoljára – ingyenes