Lisa Jewell: A föld nyelte el

Ellie Mack egyszerűen tökéletes volt. Tizenöt éves, a legkisebb a három testvér közül. Szerették a szülei, a barátai, a tanárai, a barátjával álompárt alkottak. Már csak néhány nap volt hátra, hogy kezdődjön az idilli, vizsgák utáni nyári szünidő. Előtte állt az élet.

Amikor a föld nyelte el. Tíz év telt el, Ellie édesanyjának, Laurel Macknek időközben tönkrement a házassága. Most egy kávézóban megismerkedik egy férfival, aki váratlanul vonzónak bizonyul. Laurel meglepetten érzi, hogy a flört kezd komolyra fordulni: máris ott tartanak, hogy a férfi, Floyd rövid idő után be is mutatja Poppynak, a kislányának. Laurelt szinte sokként éri, hogy Floyd legkisebb lánya szakasztott úgy néz ki, mint Ellie. A nő az ezzel kapcsolatos rossz érzését próbálja elhessegetni, de Laurel lélegzete elakad a felismeréstől… Hogyan lehetséges mindez? Egyáltalán hova tűnt Ellie? Laurelben újra feltolulnak a nagy nehezen szőnyeg alá söpört kérdések. Az elbeszélés elején a múlt és a jelen között ugrálunk. A múlt a kamaszkorú Ellie mindennapjaiba nyújt betekintést, folyamatosan előrevetítve tragédiáját. A jelen Laurel Mack életét mutatja be, akinek tíz évvel ezelőtt eltűnt a lánya. A nő a múltban ragadt, másik két gyereke elhidegült tőle. Most azonban, ennyi év után megtalálják Ellie maradványait, így végre el tudja temetni a lányát, és tovább tud lépni. Viszont nekünk, olvasónknak ekkorra már teljesen beindulnak az agytekervényeink és azon kívül, hogy próbálunk rájönni mi történt Ellie-vel, ezt az új információt is igyekszünk beilleszteni a puzzle-be. A kirakós darabkái pedig fokozatosan, a múlt és a jelen történetszálának összeérésével a helyére kerülnek.

A fenti lakók és Az éjjel, amikor eltűnt című könyvekhez hasonlóan a cselekmény mindvégig pörgős és fordulatos. Minden részlet szorosan kapcsolódik az elbeszélés hangulatához vagy a történet alakulásához, nincsenek a regényben „üres járatok”, felesleges párbeszédek, leírások. Az olvasó számára pont ezekre van szükség – a baljós, hátborzongató hangulat mellett – egy nagyon jó thrillerhez.

„Az olyan ember, aki nem tud szeretni, de kétségbeesve vágyik arra, hogy szeressék, nagyon veszélyes.”

„Jewell thrillereiben mindig van valami baljós, sötét hangulat. Megvan az írónőnek az a képessége, hogy egyszerűen tudod, hogy ha tőle olvasol, az thriller lesz a javából. Nem fogsz vele „mellélőni”. (Forrás: Líra)