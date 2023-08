Rebecca Yarros: Fourth Wing – Negyedik szárny

Rebecca Yarros regényében egy sárkánylovasok képzésére szolgáló kadétiskola brutális és elit világába lépünk be.

A húszéves Violet Sorrengailnek az Írnokok Kollégiumában lett volna a helye, ahol könyvek között csendesen éldegélhetett volna, beszíva a történelem levegőjét. A vezénylő tábornoka, egyben kőkemény édesanyja azonban megparancsolta, hogy Violetnek be kell lépnie a több száz jelölt közé, akik Navarre elitjéhez, a sárkánylovasokhoz akarnak tartozni. De amikor valaki mindenki másnál kisebb, a teste törékeny, akkor csak egy hajszál választja el a haláltól... mert a sárkányok nem kötődnek a „törékeny” emberekhez, hanem felperzselik őket. És amikor kevesebb a kötődni hajlandó sárkány, mint kadét, a többség szívesen végezne Violettel, hogy növelje a saját esélyeit a sikerre. A többi meg azért ölné meg, mert az anyja lánya; köztük van Xaden Riorson is, a Lovasok Kollégiumának leghatalmasabb és legkönyörtelenebb szárnyvezére. Violetnek minden ravaszságára szüksége lesz, hogy másnap reggel is életben legyen.

Közben a háború az iskola falain túl egyre gyilkosabb, a királyság védelmét szolgáló erődítmények sorban esnek el, és egyre többen halnak meg. A helyzeten tovább ront, hogy Violet gyanakodni kezd, hogy vezetőik rettenetes titkot rejtegetnek.

Barátok, ellenségek, szeretők. A Basgiath Katonai kollégiumban mindenki tervet forral, mert ha egyszer bekerül oda, csak két kiútja van: elvégzi az iskolát vagy meghal.

„Brutális, pörgős, letehetetlen és romantikus feszültségtől vibráló... mindent, és még annál is többet nyújt, amit egy könyvtől elvárok. Fenomenális! Mindenkinek ez álljon az olvasási listája élén” – ajánlja Samantha Young bestseller-szerző.

„Sárkányok és háború, szenvedély és hatalom... egyszerűen lehengerlő.” – összegzi Nalini Singh író.

,,Csatoljátok be az öveket, mert itt folyamatos az akció, a perzselő szerelem és a világ valaha volt legszuperebb sárkányai! Ezt a könyvet nem fogjátok letenni, amíg a végére nem értek. Vad, szexi és hullámvasút a javából” – írja Mary E. Pearson, a New York Times szerzője.

„A legbrutálisabb, legaddiktívabb fantasy, amit az elmúlt évtizedben olvastam” – vallja be Tracy Wolff, a New York Times bestseller-szerzője.

„Páratlan izgalmat kínál elejétől a végéig... Ilyen fantasy regényt még nem olvastunk!” – Jennifer L. Amentrout, a New York Times cikkírója. (Forrás: Libri)

Még több könyvajánló