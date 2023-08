A helyszín különleges atmoszférát ad majd az ünnepi műsornak

- A program szervezője, Baranyi-Kásás Margit hívta fel önre a figyelmemet, úgy fogalmazott, hogy különleges ember.

- Inkább úgy mondanám, hogy szokatlan. Van egy hivatásom, ami nem foglalja magában azt, hogy én az előadóművészettel is foglalkozzam. Ez a párosítás elég ritkán szokott előfordulni, én ugyanis mentőtiszt vagyok. Nagyon sokáig Dunaújvárosban dolgoztam, most a MOL tűzoltóságának a mentőin dolgozom.

- Hogy jött az előadóművészet?

- Ezzel kezdődött a dolog. Én már a gimnáziumban beleszerettem a színházba. A Széchenyi István Gimnázium elődjében a Münnich negyedik osztályában kóstoltam bele a színjátszásba. Volt egy amatőr együttes a városban, a Pont együttes, aminek egy évig a tagja voltam. Aztán elkerültem a városból Szegedre, mert a lány, akivel a szerenád estélyén összejöttem egyetemre került. Vele gimnáziumi osztálytársak voltunk. A lány a feleségem lett, akivel a mai napig szeretjük egymást. Szóval egy évet bírtam ki nélküle, mint a kiskutya mentem utána, mert úgy éreztem, nekem jobb lesz a közelében. Szegeden aztán több amatőr színjátszó csoportban is játszottam. Volt idő, amikor egyidőben négy együttesnek is a tagja voltam. Belekóstoltam két évig a gyógyszerész karba, de az nem az én műfajom volt. Mikor a feleségem elvégezte az egyetemet visszajöttünk Dunaújvárosba. A Bartók színpadára meghívtak, mert hallottak a szegedi színházi életemről. Sokáig ott dolgoztam, majd 14 éve a Munkásművelődési Központból jött egy felkérés. A vakok és gyengénlátóknak készítettünk egy cd-t, melyen dunaújvárosi költők verseit adtuk elő. Ez hozta a következő felkérést ötünk részére - akik a cd-t készítettük -, egy karácsonyi verses műsorra. A program jól sikerült, ezért Kováts Rózsa ötlete nyomán rendszeressé váltak ezek az események. Azóta minden hónap utolsó hétfőjén tartunk egy verses teadélutánt. Már van egy nagyon jó törzsközönségünk is. Most ezt csinálom és nagyon jól érzem magam a bőrömben.

- Munka mellett elég nehéz lehet ezt összehozni. Hogy sikerül?

- Szerencsére rugalmasan tudjuk a kollégákkal beosztani a műszakokat, így egy hosszabb ügyelet után sok szabadidőm van.

- Most Kisapostagon vállalt el fellépést.

- Igen. Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét én a mentőzés kapcsán ismerem, hiszen ő is szakmabeli. Ő kért fel, arra, hogy a nemzeti ünnepre készüljek egy műsorral.

- Mit hallhat öntől a közönség?

- A szervezővel úgy egyeztettünk, hogy maximum félórában adok elő vegyesen verseket és dalokat. A dalokat akusztikus gitáron kísérem majd. Olyan műveket hallhat a közönség, amely kapcsolódik az ünnephez. Az alkotmány, az új kenyér és Szent István mind jó témát adott a művészeknek. Versek tekintetében bőséges a választék, de ami a zenés darabokat illeti, már jóval szerényebb. Találtam azért egy-két olyan alkotást, ami kedvére lesz a közönségnek. Például van egy kórusmű, amely Szent István királyról szól és mivel énekkaros is voltam a gimnáziumban, énekeltünk és szerettük is. Persze egy kórusművet egyedül lehetetlen elénekelni, ezért a feldolgozást gitáros kísérettel adom elő. A helyszín különleges atmoszférát ad majd az ünnepi műsornak. Ezért várok mindenkit szeretettel augusztus 20-án Kisapostagon az evangélikus templomba 18 órára.