Nem véletlen, hogy Paczona Márta egyik művészeti projektje számára Rácalmáson talált helyszínre.

– Bár Fejér vármegyében születtem, de a fővárosban élek, és egészen addig nem volt igazán sok közöm Rácalmáshoz, amíg neves felmenőimmel kapcsolatban meg nem keresett Szalai Árpi bácsi, a Rácalmás múltját bemutató helytörténeti könyv szerzője.

– Egyik elődöm, Paczona Elek feleségül vette Lehoczky Katalint, így került Rácalmásra, és a máig Paczona-dombnak nevezett területen építette fel kúriáját. 1848-ban kinevezték a rácalmási Nemzetőrség parancsnokának, és a Fejér Megyei Forradalmi Bizottságnak is tagja volt. Az ő egyik fia, Paczona István a világtörténelem legnagyobb csatáinak aktív részese volt. Huszártisztként kiemelkedett társai közül, nem csak daliás termetével és kackiás bajuszával, de hőstetteivel is. A katonai pálya után visszavonult Rácalmásra, és az apjától, Paczona Elektől örökölt kúriát valódi paradicsommá fejlesztette. Megnyerte a közösség lakóit, néppárti volt a szó minden értelmében, ugyanakkor a Hitelszövetkezet és a Fogyasztói Szövetkezet elnökeként is segítette az emberek boldogulását. A Katolikus Kör elnöke és aktív szervezője, szenvedélyes vadász, az Érd-Dunaegyházai Halászati Társulatnak elnök-igazgatója volt. 1905-ben halt meg, a temetésén – a leírások szerint – Rácalmás szinte teljes lakossága jelen volt.

– Tehát Árpi bácsival, a történetíróval megismerkedésünk után folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és amikor egy alkotótáborhoz kerestem a helyszínt, ő javasolta Rácalmást. Kedves szavait idézve: Mártika, megérkeztél. Ráadásul a program tematikája a kékfestés hagyományára épült, és egy nagy múltú kékfestő dinasztia életútja is szorosan kötődik Rácalmáshoz. Ugyanis Raáb Ervin grafikus és festőművész – aki élete végét a településen töltötte – családja a XVII. század végétől Besztercebányán híres kékfestő ipart hozott létre. Tehát, minden út Rácalmásra vezet – foglalta össze a kisvárosi kötődését Paczona Márta.