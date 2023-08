Az alkotók mindegyike ismerős lehet a dunaújvárosi közönségnek, hiszen Michael Ende Momo című zenés bábjáték teljes legénysége részt vesz ebben a produkcióban is. Látványért ebben a darabban is Balázs János Balázs felel majd, a zeneszerző újfent Tóth Tamás lesz, a rendező ezúttal is Balázs Valler Katalin, a szereplők felsorolása is úgy kezdődik, hogy Laki Mónika Erika, Tarr György (ezúttal a szövegkönyv is az ő munkáját dicséri), viszont úgy folytatódik, hogy Polgár Lilla, Vrabecz Botond. Ezen túl sok csodálkozni való nincs, hiszen az előadás a Cimbora Produkció és a Bartók koprodukciójaként jön létre. Viszont izgalmas kihívás lesz két színészünknek, akik ugyan nem először találkoznak a bábos műfajjal, de a nagyméretű bunraku bábokkal még egészen biztosan nem akadt dolguk. Ráadásul mindannyian több szerepet is megformálnak majd az előadásban.

Fotó: Laczkó Izabella

A résztvevőket Csadi Zoltán művészeti igazgató köszöntötte, aki egyúttal be is mutatta őket egymásnak, majd átadta a szót Balázs Valler Katalinnak, aki 33 éves koráig bábszínészként tevékenykedett, amikor is elkezdte a saját útját járni, és elkezdett rendezni. Elmondta, hogy a Pávatoll című székely népmesét (Kriza János gyűjtéséből) közösen választották ki a cimborásokkal és a színház vezetőivel. Meglátása szerint a székely népmesék sokkal mélyebb szimbolikát használnak, mint a magyar népmesék. Van egy misztikus mélysége, ami a magyar változatban nincs meg, vagy felpuhul valamelyest. Nem véletlenül beszél változatról, hiszen a Pávatoll a magyar népmesevilágból is ismert Mindentlátó királylány címmel. A készülőfélben lévő előadást kisiskolás kortól ajánlja, de tervei szerint a felnőtteknek is tartogat majd élményt és mondanivalót.

Fotó: Laczkó Izabella

Azt már most tudhatjuk, hogy egy varázserdőben járunk, itt lakik Kócibár király, az ő lányának van egy varázskönyve, aminek segítségével mindent lát. Betolakodóként itt él Sándor király is, aki nem szerves része az erdőnek, erőszakos módon került bele. Kettejük vára adja a látványvilág két, markánsan elkülönülő részét. Ebben az erdőben a fáknak arcuk van, az arcokhoz az ihletet pedig Tim Burton A halott menyasszony című munkája adta.

Kalandos utazásra hívják a kicsiket és nagyokat Pávatollal, a bűvös erdő őrzőjével. Lesz itt bőven izgalom, kacagás, szerelem, varázslatos állatok... És persze a végén mindenki elnyeri méltó jutalmát.