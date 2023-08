D’akasa’nya ugyan nem dunaújvárosi, de sok barátja, ismerőse igen, és családja által is kötődik a városhoz, így kerül a Kaptár teraszára. Zenésztársa például Garami Gábor, aki D’akasa’nya fővárosi zenészéletének első lépéseinél dobos volt, vagy Szundi Gábor, akivel a kilencvenes években együtt játszott rockzenekarban jó pár évet. Nem csoda tehát, hogy a szombat esti fellépésen vendégzenészként ott lesz mellette gitárjával dunaújvárosi barátja. Ugyanis van egy repertoárja, amit egyedül, tábortűz mellett is el tud játszani, de alkalmanként helyi barátai is beszállnak az erre a vázra felépített kötetlen előadásba, hiszen ezek olyan dalok, amiket szinte mindenki ismer. Ebbe egy kis jammelés is belefér néhol.



A programban javarészt feldolgozások vannak, akusztikus gitárra hangolt magyar és külföldi közismert rockklasszikusok, sztenderdek. Olyanok, mint a Pink Floyd The wall, az LGT Embertelen dal, s amik közismertek (Bikini, HBB, Charlie, Eric Clapton, U2, JJ. Cale, Dire Straits, Bob Marley), de ezeket megfűszerezi néhány egyedibb, unikális hangszerelésű kedvenccel, kevésbé ismert érdekességgel, de saját szerzeményű dalokat is beszúr ide-oda a repertoárba. Ennek eredményeként egy egész estét betöltő szórakozás jön létre, általában másfél, két órát szoktak játszani. Az ilyen „kocsmás” fellépéseknél oda kell tennie magát az előadónak, nem a félórás popfellépés kategóriájába tartozik, már arra is volt példa, hogy egy fél délutánt végigzenéltek. D’akasa’nya immáron 35 éve muzsikál, saját meghatározása szerint „szabadfogású művész”. Grafikus vonalon mozog, de mindent csinál, amiben kreativitás van. Verseket, dalokat ír, fest, fotózik, mindent, ami a kreativitásba csak belefér. Számára az öröm az első, véleménye szerint egy alkotó számára akkor van valós, reális alkotásra lehetőség, ha az őszintén, örömből fakad.