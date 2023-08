Kate Hewitt: A szív hangja

Mit adnál azért, hogy anya lehess? És azért, hogy az maradhass?

Alex élete teljes káosz. Alig bírja megtartani az állását, épphogy ki tudja fizetni a lakbérét, és már az idejét sem tudja, mikor volt utoljára párkapcsolata. Szóval egy váratlan terhességre igazán nincs szüksége.

Martha élete sínen van. Magasan szárnyal a karrierje, gyönyörű otthona és szerető férje van. De van, ami még hiányzik. Öt mesterséges megtermékenyítési kör után sincs még gyermeke.

A megoldás egyszerűnek tűnik. Alex tudja, hogy Martha mindent meg tud adni a gyermekének, amit ő nem. De Martha világa talán mégsem olyan tökéletes, mint amilyennek látszik, és az elengedés nem is olyan könnyű, mint amire Alex számított. Most olyan döntéssel kell szembenézniük, amely örökre összetörheti a barátságukat.

Kate Hewitt USA Today bestsellerszerzője egy olyan történetet mesél el, amely a lelkünk legmélyéig hatol, és örökre ott is marad. Mert sosem tudhatjuk, hogy egy barátságnak hol a határa, és azt sem, hogy mit tesz az emberrel, ha anyává válik.

„Egy érzelmi szakadék peremén tartott olvasás közben, és bár összetörte a szívemet, mégis teljesen kielégítő olvasmány volt.” – írja a Between My Lines magazin recenziója.

„Lehetetlen nem elveszni Martha és Alex világában... Az egyik kedvencem!” – ajánlja a Chick Lit Plus portál.

„Szívmelengető, érzelmes és rendkívül erőteljes.” – összegzi véleményét a Family Saga Reviews könyves kritikai folyóirat.

„Az egyik legmeghatóbb, legmegrendítőbb könyv, amelyet valaha is olvastam.” – írja a Harlequin Junkie kritikája. Kate Hewitt fiatal kora ellenére roppant termékeny alkotó (A lányomért bármit, Isten veled gyermekem, Törékeny életek, Emlékedből élek, Éltető remény, Bárcsak visszajönnél, Titkok, amelyeket őrzünk, Nem az én lányom, Egy lány Berlinből, Az Edelweis nővérek Egy anya búcsúja, Remény Emilynek, Amikor az enyém voltál, És aztán leesett), főként az anyaság kérdéskörét járja körül, amit megmagyarázhat, hogy neki öt gyermeke van. New York és egy angol falucska után most egy walesi mezővárosban él férjével, öt gyermekével és két Golden Retrieverrel. (Forrás: Bookline)