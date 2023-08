Donald E. Westlake: Emlékezet

Paul Edwin Cole elveszett ember. Egy ismeretlen város ismeretlen kórházában tér magához, körülötte csupa vadidegen, a fejében pedig foszladozó emlékanyag. Tisztában van vele, mit tett: vándorszínészként elcsábított egy férjes asszonyt, a férj pedig rajtakapta őket, és ellátta a baját. Ám mindaz, ami a közelmúlt emlékein túlnyúlik, látszólag ködbe vész. Paul csak egyvalamit tud biztosra: mielőbb vissza kell jutnia a társulatához New Yorkba, ám a terv közelről sem kivitelezhető olyan könnyen, mint elsőre tűnik.

Paul múltjának mozaikjai ugyanis percről percre csúszkálnak, felbukkannak, majd elmerülnek az emlékezet tavában, így a férfinak hamar rá kell döbbennie, hogy sokkal többet veszített azon az estén, mint önnön méltóságát. Saját múltjának felkutatása mintegy személyes identitásának újbóli összeillesztése is, hiszen amíg ő is csupán keresi önmagát, addig elképzelhető, hogy a hatóságok is joggal figyelik minden egyes mozdulatát.

Donald E. Westlake (1933–2008) amerikai író, a kortárs amerikai krimiirodalom egyik legproduktívabb szerzője. Valódi nevén kívül féltucatnyi álnéven is publikált. Westlake munkája többször volt látható filmvásznon is. A Visszajátszást kétszer filmesítették meg (1967-ben és 1999-ben), John Dortmundert pedig többek közt olyan színészek alakították, mint Robert Redford és George C. Scott. Westlake-et 1991-ben Oscar-díjra jelölték a Svindlerek forgatókönyvéért. A szerző haláláig New York állam eldugott részén élt feleségével, Abby Adamsszel. A házaspár kertje annyira híres volt, hogy nyaranta rendszeresen megnyitották a látogatók előtt. A háromszoros Edgar-díjas Westlake az amerikai bűnügyi irodalom hőskorának legendája, Emlékezet című posztumusz megjelent művében ugyanakkor egészen új oldaláról mutatkozik be. Paul Cole történetében elmosódik a határ a hard boiled és az identitásthriller eszköztára, a bűnügyi fikció és a szépirodalom között, és felmerül a kérdés, vajon emlékeink nélkül mit ér az életünk? (Forrás: Bookline)

