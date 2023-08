Nyárzáró – évadnyitó (ingyenes) koncertként hirdeti a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Csík János és a Mezzo Gyémántból kalitkát című koncertjét a Petőfi ligetben, a szabadtéri színpadon augusztus 24-én, csütörtökön 20 órakor. Változatos zenei élményre számíthatunk.

A koncert Csík János és a Mezzo zenekar lemezbemutató koncertjének is tekinthető, hiszen a formáció második nagylemeze ugyancsak a Gyémántból kalitkát címmel jelent meg. A hangversenyt a következőképpen ajánlják: „Lemezünk címét egy moldvai csángó dallam szövegéből kölcsönöztük. Fő motívuma a madár, amely egyben az ember szabadságának szimbóluma is. A felemelkedés, a szárnyalás jelképe. A gazdag érzelemvilágú szövegek suttognak virágnyelvbe burkolt nyugalomról, a szabadság utáni vágyakozásról, beteljesületlen szerelemről, kísértésről, az emberi gyarlóságról, ugyanakkor a felülemelkedésről és kitartásról is. Érzésekről, amelyek mindennapjaink részét képezik, életünk ívén kísérnek mindannyiunkat.”

Egy bizonyos, a hangverseny szokásosan változatos zenei élményt ígér. Szól a lüktető, sodró erejű ritmusok kedvelőinek, és azoknak is, akiket a lírai dallamok ragadnak magukkal. „Zenei és gondolati ízlésvilágunkban egymás mellett váltakozva szerettük volna megszólaltatni az autentikus népzenét, a megzenésített verset – ebben segítségül hívva a jazz-ízű muzsikát – és persze saját zeneszámainkat is. A fellépő művészek a következők lesznek: a Kossuth-díjas Csík János – hegedű, ének; Kisgyőri Krisztián – bőgő; Mészáros János – brácsa, trombita; Németh Zsolt – gitár, ütőgardon; Rácz Gábor – zongora; Szabó Kocsis Zsuzsanna – ének; Vadas László – citera, harmonika.