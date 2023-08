Peter Nyström, Peter Mohlin: Deformáció

Két testvér, Alicia és Stella közösen hozott létre egy roppant sikeres társkereső oldalt, amivel nemcsak vetélytársakat, de ellenségeket is szép számmal szereztek maguknak. Mivel Alicia arca gyerekkorában csúnyán megsérült, nem szívesen szerepel a nyilvánosság előtt, és a babérokat mindig gyönyörű nővére aratja le. Egy nap azonban holtan találják Stellát, ami a feje tetejére állítja Alicia életét. Főleg, mivel attól tart, hogy ő lesz a gyilkos következő áldozata. Okkal. Az ügyben az egykori FBI-ügynök, John Adderley nyomoz, aki a tanúvédelmi program keretében települt az USA-ból Svédországba, ám a régi élete az óceánnak ezen a partján is kísérti. Feltett szándéka, hogy végérvényesen leszámol a múlttal, és ebben a gyilkossági ügyben meglátja a soha vissza nem térő alkalmat, hogy örökre eltűnjön az őt üldöző nigériai drogkartell szeme elől. Sem Alicia, sem John nem riad vissza attól, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető döntéseket hozzon az életben maradás érdekében. Vajon sikerül menteniük a bőrüket akár más élete árán is?

„Stellának nem kellett könyörögnie egy pohár italért. Ratko szó nélkül tette le elé a vodkát, és rögtön elindult vissza a pultba. – Ne már! Ez csak egy feles! – kiáltotta utána Alicia. Ratko megfordult, hogy feleljen valamit, de elhallgatott, amikor két fekete bőrdzsekis alak nyitott be. Alicia felismerni vélte az egyiküket. Ősz szakálla volt, az arcát és a kopaszra borotvált fejét tetoválások borították. Hatalmas termetével és széles vállával óriásnak tűnt a társa mellett. Feleslegesen hímezték a dzsekijére az „Elnök” szót. A napnál világosabb volt, ki parancsol kinek. Ratko máskor határozott tekintete most ide-oda rebbent. A nyakában lógó aranyláncot babrálta a kigombolt ingnyaka alatt. Az Elnök odavetett pár szót a csicskájának, aki leült a játékgépek mellé, a sarokban álló asztalhoz. Aztán az óriás Ratkóval együtt eltűnt a konyhában. Aliciának fogalma sem volt, miért tör ki nevetésben, de képtelen volt uralkodni magán. Biztos az alkohol tehetett róla. Meg az a nő a játszótéren, aki felébresztette benne a bajkeverőt. Na nem mintha különösebben mélyen aludt volna…”

Peter Mohlin és Peter Nyström együtt nőtt fel egy svéd kisvárosban, és tízévesen megalkották első krimijüket. Miután sok éven át professzionálisan dolgoztak a szerkesztői szöveggel, valamint színpadi és filmes rendezéssel, forgatókönyvírással, úgy döntöttek, ott folytatják, ahol a középiskolában abbahagyták, és krimit írnak. Mindketten szeretik a bűnözés minden formáját, és rájöttek, hogy erősségük gyümölcsöző kombináció; az újságíró éles tolla keveredik a forgatókönyvírói dramaturgia- és párbeszédérzékkel. A The Bucket List a debütáló regényük, a Norstedts 2020 áprilisában jelent meg, a második könyv, a The Other Sister pedig 2021 áprilisában adták ki, és a sorozat harmadik, nagyon várt része, a The Silent Bird 2023-ban kerül az olvasók kezébe. (Forrás: Bookline)