Harlan Coben: Úgyis megtalállak

A Maradj mellettem és Az idegen című Netflix-krimisorozatok bestseller-szerzőjének új könyve a napokban jelenik meg.

David és Cheryl Burroughs igazi áloméletet éltek hároméves fiukkal, Matthew-val, amikor a tragédia lesújtott a családjukra. Most, öt évvel a szörnyű éjszaka után Cheryl újraházasodott, David pedig életfogytiglani börtönbüntetését tölti fiuk brutális meggyilkolása miatt.

David maga is hiszi, hogy bűnös. Összetörten, sorsába beletörődve tengeti napjait a fegyházban, ám egy nap meglátogatja volt sógornője, Rachel, és hoz magával egy fényképet, amely felrázza a férfit a fásultságból. A kép egy vidámparkban készült, a háttérben pedig egy fiú látható, arcán ismerős, jellegzetes anyajeggyel... és bár David és Rachel tisztában vannak vele, hogy lehetetlen, mégis mindketten tudják. Tudják, hogy a fiú a képen Matthew, és még mindig él.

David kockázatos és gyötrelmes szökési tervet eszel ki, és elhatározza, hogy megteszi a lehetetlent – kijut a börtönből, megmenti a fiát, tisztázza a nevét, és kideríti, mi is történt valójában. De vajon sikerül-e elegendő ideig elkerülnie az FBI nyomozóit, hogy felfedhesse a megdöbbentő igazságot?

„Ellenállhatatlan... nyaktörő tempójú szökéstörténet, a Cobentől megszokott lenyűgöző elbeszélésmóddal” – közölte a The Guardian kritikája.

„Coben az igazi mester kifogástalan technikájával pörgeti maximumra a feszültséget.” – jelent meg a CrimeReads könyves magazin cikkében.

Harlan Coben amerikai rejtélyregények, krimik és thrillerek írója. Regényeinek cselekményei gyakran a múlt megoldatlan vagy rosszul értelmezett eseményeinek, gyilkosságoknak vagy halálos baleseteknek a felszínre hozását foglalják magukban, és több fordulatot is tartalmaznak. Műveiből gyakorta készülnek filmes adaptációk. Coben 1962. január 4-én született a New Jersey állambeli Newarkban. A középiskola után politikatudományt tanult, majd az idegenforgalom területén dolgozott. Számos alkalommal vezette a New York Times sikerlistáját. Az első író, aki megnyerte az Edgar Award, Shamus Award és Anthony Díjat is. Jelenleg Ridgewood városkában él feleségével és négy gyermekével. (Forrás: Bookline)

