Danny Trejo, Donal Logue: Trejo – Bűnről, megváltásról és Hollywoodról

Danny Trejo Hollywood egyik legismertebb, legtermékenyebb és legkedveltebb karakterszínésze, emellett pedig sikeres étteremlánc-tulajdonos. Életútja az extrém mélységből az extrém magasságba vezetett. Los Angelesben született 1944-ben az USA-ba betelepült mexikói szülők gyermekeként. Nehéz körülmények között nőtt fel, s meglehetősen fiatalon megismerkedett a különféle kábítószerekkel. Részben emiatt többször összeütközésbe került a hatóságokkal, de fegyveres rablásért is elítélték. Visszaeső bűnözőként csaknem 11 évet töltött börtönben. Javarészt a legendás San Quentin fegyházban töltötte le a büntetését, ahol aztán könnyűsúlyú, majd középsúlyú bokszbajnok is volt. Szabadulása után edzőként dolgozott, majd több kábítószeres rehabilitáló programon vett részt, amelyek nem csak drogfüggőségétől szabadították meg, de hozzásegítették első filmszerepéhez is, amikor 1985-ben a Runaway Train című filmben alakíthatta Eric Roberts ellenfelét. Érdekesség, hogy filmbeli szereplését leginkább annak köszönheti, hogy a rendező, Andrej Koncsalovszkij Trejót kérte fel a színészek tréningeztetésére, s Trejo olyan sikerrel tette a dolgát, hogy a rendező napi 320 dolláros szerepajánlatát már nem utasíthatta vissza. Azóta több híressé vált filmben szerepelt, általában negatív bűnöző karaktereket alakítva, bár vannak kivételek, például a Machete. Olyan sztárok filmjeiben bukkant fel, mint Antonio Banderas, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Al Pacino, Harrison Ford, Charles Bronson, Steve Austin vagy Robert De Niro. Érdekesség, hogy unokatestvére Robert Rodríguez filmrendező, akinek számos filmjében vállalt kisebb-nagyobb szerepet.

Trejo fiatal kora óta házas, felesége Debbie Shreve. Négy gyermekük született: Danny Boy (1981), Gilbert (1988), Danielle (1990), Jose (1991). Trejo 52 éve nem fogyaszt alkoholt, s nem használ drogot, s ahogyan függőségét sem titkolta, úgy tisztaságáról is nyíltan beszél. Sok pályatársának lett példaképe, akik később az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja segítségével szabadultak meg szenvedélyüktől. Trejó nagy kutyabarát, otthonában legalább fél tucat kutya él, akiket befogadott. (Forrás: Bookline)