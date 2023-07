Kerner Péter ’BigYo’ Petione egy paksi srác, aki ráadásul kötődik Dunaújvároshoz is. Nem állítható be a stílusok falai közé, ez látszik eddigi munkásságán is, de mindig is szerette az élő hiphopot, például a The Roots-t. Korábbi zenekarai, projektjei: Beatrockerz and Rapworld’s Beatz, Pagony, petione, Origamiez. Dunaújvároshoz középiskolai évei kötik, de volt közös projektje a Beat KOHO-val is, illetve a Pagonnyal közösen a paksi vegyes karral is, amit akkor éppen a dunaújvárosi Ujházy Krisztina vezetett.

A petione project, egy hullámformákkal és burkológörbékkel körülvett „agymenés”. Bár gyerekkora óta erősen vonzódik a potméterekhez és a szintetizátorokhoz, útját az elektronikus zene világában csak nem régen fedezte fel. Előadásait kizárólag „vasakkal” elkövetett live act-ek keretein belül valósítja meg. Jól felépített, átgondolt, nagy ívű szettekben gondolkodik, amikben újra és újra megtalálja a kis elvetemült space világát. Stílusilag valahol a techno, a trance, a synthwave és az ambient masszájában fürdőzik, de nem szorítja magát korlátok közé. Hisz benne, hogy az emberek között az egyik legerősebb kapcsolódási szál a zene nyelve által nyújtott sokrétűség, amely a legkülönbözőbb arcokat is hihetetlen közelségbe tudja összekötni. Folyamatosan keresi az útját, eddig olyan helyeken játszott, mint például a pécsi Szabadkikötő, a kalocsai Meszes beach, a Dunai Nyári Tábor, vagy a budapesti Szimpla kert.