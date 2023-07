Sara Faring: A tizedik lány

Egy kísértetjárta argentin kúria. Egy családi átok. És egy csavar, amire egyáltalán nem számítanál.

Üdvözlünk mindenkit a Vaccaro Iskolában! Dél-Amerika legdélebbi csücskében egy mindentől elzárt leányiskolát találunk. Különös erők sújtják ezt a szentségtelen szikladarabot, a legenda szerint mindenki el lesz átkozva, aki itt merészel letelepedni. Mavi számára viszont ez a hely az egyetlen kiút, hiszen édesanyját elragadta a kormányzó hatalom, így neki el kell hagynia otthonát, Buenos Airest. Fiatal tanárként itt kezdhet új életet, Argentína leggazdagabb leánynövendékei között. Mavi megpróbálja elfogadni a nagy múltú intézmény idegenszerűségét. De amikor tíz diákja közül az egyik eltűnik, és mindenki úgy kezd viselkedni, mintha megszállták volna, nem tud többé nem tudomást venni a szentségtelen sziklán kísértő erőkről. Meg akarja fejteni a hiányzó lány rejtélyét a figyelmeztetések ellenére is, hogy veszélyes éjszaka kószálnia. Ráadásul különös Másvilágiakról szóló pletykák is keringenek. Az egyik ilyen lélek, egy rejtélyes fiatalember olyan titkokat őriz, amelyek Mavinak nemcsak az érzéseire, hanem a puszta létezésére is hatással vannak.

„Hátborzongatóan nagyszerű olvasmány, tele rémségekkel és titkokkal.” – áll a Hypable könyves portál kritikájában.

„Gótikus thriller, amelybe erős sci-fi elemek keverednek. A történet mélységesen érzékeny, csodálatos labirintus. Emellett teljességgel kiszámíthatatlan.” – írja a The Bulletin.

„A történetben bámulatosan sok csavar rejlik, mind el fogja bűvölni az olvasókat. Teljességében eredeti történet.” – szerepel a Kirkus Reviews irodalmi magazinban.

„Teljesen el fogja varázsolni azokat, akik rajonganak a klasszikus gótikus horror történetekért, amit elegáns stílussal és félelmetes atmoszférával fejelt meg az író. Aztán... minden a feje tetejére fordul egy sokkoló csavarral a végén.” – ajánlja a Booklist kritikusa.

„Összetett regény, amely kihívást jelenthet az olvasónak. Eközben hihetetlenül bizarr kalandra hív, mintha a kötet önmagában is jól szórakozna, de téged is hívna, hogy csatlakozz a kalandhoz.” – ajánlja a könyvet egy szerzőtársa, Rory Power.

A Los Angelesben született Sara Faring többnyelvű argentin-amerikai, akit lenyűgöznek az irodalmi rejtvények. Miután a J. P. Morgan befektetési bankáraként dolgozott, a Penguin Random House-nál helyezkedett el. A Pennsylvaniai Egyetemen nemzetközi tanulmányokból, a Wharton Schoolon pedig üzleti tanulmányokból szerzett diplomát. Jelenleg New Yorkban él. (Forrás: Bookline)