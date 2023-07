Kiss Péter önálló estje ezúttal a „Három évem Olaszországban…” címet viseli, hiszen a Kéméndi Tamás, majd Juhos Melinda növendékeként indult tehetséges fiatalember már jó ideje a Luigi Cherubini Conservatory of Music hallgatója Olaszországban, Firenzében. Az esemény beharangozójában a következőket írja: „A már-már hagyományos nyári koncertsorozat idén őszre tolódik, ám nem akarom zenei program nélkül hagyni szeretett szülőfalumat az év legmelegebb időszakában sem. Firenzei tanulmányaim hároméves alapképzése a végéhez közeledik, ennek apropóján szeretnék beszámolni az elmúlt esztendőkről. Az est során amellett, hogy diplomakoncertem műsorából játszok részleteket, mesélni fogok a kezdeti nehézségekről, az olasz mentalitásról, valamint minden másról, amit ez a csodás ország eddig adott nekem.”

Kiss Péter (harmonika) elárulta, hogy a 28-án, pénteken 19 órakor a Magyarok Nagyasszonya-templomban (Baracs Apátszállás, Széchenyi utca 84.) tartandó koncertje műsorának stílusa a klasszikus zene lesz, kicsit azért komolyabb darabokkal, de könnyed körítésben. Ez a fellépés inkább egy kiskoncertnek tekinthető, mint egy teljes estnek, hiszen a tervek szerint 45 percre számíthatnak a hallgatók, zene-sztorizgatás-zene felosztásban. Elmondása szerint az estet két elsődleges ok miatt rendezi meg. Mesélni szeretne az elmúlt három évről, szeretne egy kicsit adni szülőfalujának abból, amit ő kapott Olaszországban, szeretné megmutatni, hogy mit tanult. A másik fontos ok, hogy a baracsi templomnak támogatásra van szüksége, hiszen már az is kérdéses, hogy fedezni tudják-e a téli fenntartáshoz szükséges költségeket. Így a koncert bevételének egészét a templom kapja meg.