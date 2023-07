Önmagában ez nem lenne nagy meglepetés, hiszen már találkozhattunk az öttagú (Hám-Kereki Anna - ének, Szrna Krisztián - szájharmonika, Laun László - akusztikus gitár, Papp János - basszusgitár) banda nevével a városi fellépések során, és ha kicsit alaposabban kutatunk az emlékek között, akkor hamar rájövünk, hogy az énekesnőt még többször láthattuk a városban, és nem csak fellépéseken, hiszen oly erős a kötődése, hogy egyenesen innen származik, bár gimnáziumi osztálytársai még Kereki Anna néven emlékezhetnek rá. Talán az sem túl meglepő, hogy a szombati koncerten a legjobb helyet a családja kapta, merthogy magától értetődően kíváncsiak voltak a fellépésére.

A beharangozóban külön kiemelték, hogy a ritmusszekciót egy kevéssé ismert hangszer, a cajon képviseli majd, és már ezért érdemes ellátogatni a koncertre. Nem érte csalódás, azt, aki ott volt a fellépésen, Varga Rókus egy különleges kialakítású Turbo Slaptop Cajonnal az ölében gondoskodott a lüktető ritmusalapról. Őt egyébként leginkább hangjáról ismerjük, hiszen amellett, hogy szinkronizál, több televíziós adó csatornahangja. Ráadásul nem ő az egyetlen a zenekarban, aki a hétköznapokon is mikrofon elé áll, hiszen az énekesnő, Hám-Kereki Anna neve mellett is hosszú a felsorolás az internetes szinkron adatbázisban, és Szrna Krisztián sem éppen ma kezdte a szinkronszakmát. A színjátszáshoz valamilyen szinten Laun Lászlónak is van némi köze, a neve már többször megjelent zeneszerzőként színházhoz köthető produkciókban. Papp Jánosról az egyszerű halandó számára csak annyi derül ki, hogy a basszusgitár mellett a fényképezőgép is jól áll a kezében.

Azt viszont már mindenki tudja, aki részese volt a szombat esti mediterrán hangulatnak a főtéren, hogy messze nem hobbizenekarról kell beszélnünk. Az kétségtelen, hogy „csak” feldolgozásokkal álltak a közönség elé, de a színvonal messze nem volt amatőr, megteremtették a kellő hangulatot olyan jazz sztenderdekkel, mint az All of me, néhány Amy Winehouse-reprodukcióval, Stevie Wonder-slágerrel, olyan elfeledett klasszikusokkal, mint az Ain’t No Love In The Heart Of The City, vagy olyan kortárs előadók számaival, mint Miley Cyrus, vagy Alice Merton (No Roots), és az előadók sorában Tom Waits, Toto, Tina Turner (Undercover Agent for the Blues), az The Allman Brothers Band számainak feldolgozása is fellelhető, de természetesen a blues klasszikusai sem maradhattak ki a repertoárból. Az asztaloknál és a padokon ülő, illetve a téren szerte álldogáló közönségnek úgy tűnik, tetszett a szombat esti kínálat, ugyanis két ráadást is kikényszerítettek a zenekarból. Nyáreste, szórakozóhely, zenekar, szerencsés találkozás.