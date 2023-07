Az elmúlt két évtizedben saját bevallása szerint sokat változott a stílusa, szívesen próbálta ki magát új műfajokban is, munkásságához viszont az a szándék mindig hozzátartozott, hogy írásaink keresztül valamit adjon az olvasóinak. Kiss Gábor a Duol podcast vendégeként Baráth Eszternek olyan érdekességeket is elárult, hogy kikről mintázza karaktereit, vagy éppen, hogy hogyan merít ihletet a mindennapokból. A szerző tízedik, jubileumi kötetében az egyik legfontosabb témát is feszegeti, az előítéletekkel foglalkozik, amellyel kapcsolatban elmondása szerint saját tapasztalatai is vannak. Kiss Gábornak mára már tizenegy könyvét forgathatják az olvasók, a szerzőnek azonban a jövőre nézve is bőven vannak tervei.