Melody Beattie: Ne függj senkitől (Az önmagunkkal való törődés alapjai)

Mi is pontosan a társfüggőség, és ki a társfüggő? Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit. A saját közérzetét a társáétól teszi függővé. Olyan ember, aki következetesen és minden erejével azon van, hogy kikényszerítse a történéseket – a szeretet nevében. A taktikák különböznek, a cél azonban egy és ugyanaz: rábírni másokat, hogy azt tegyék, amit mi akarunk, és úgy viselkedjenek, ahogyan mi elképzeljük. Társfüggő az is, aki olyan súlyosan beteg, zavart, ellátásra szoruló vagy szenvedélybeteg emberrel él elkötelezett kapcsolatban, akinek a viselkedése/állapota befolyásolja az életét, ugyanakkor megszállottan irányítani akarja ennek a személynek a viselkedését.

A társfüggőség betegség, amit gyógyítani kell, ugyanis akkor sem múlik el magától, ha a kiváltó oka megszűnik. A társfüggőség megrögzött gondolkodási, érzelmi és viselkedési rendszer, amely önmagunkban alakul ki azzal kapcsolatban, aki fájdalmat okoz – önpusztító dolog!

Meg kell érteni: mindenki csak saját magáért felelős. Az emberek úgy éreznek, ahogyan érezni akarnak; azt gondolják, amit gondolnak; azt teszik, amit hitük szerint tenniük kell; s csupán akkor változnak meg, ha belül készen állnak a változásra. Az egyetlen ember, akit valaha is megváltoztathatunk – saját magunk. Az egyetlen ember, akit jogunk van irányítani – mi magunk vagyunk.

A Ne függj senkitől! című kötet tanulságos esettörténeteivel, személyes kommentárjaival, gyakorlataival és tesztjeivel érthetően, nyíltan tárgyalja ezt a zavarba ejtő témát. A 12 lépéses módszer segítségével, melyet a szerző feltár a könyvben, szabadság, egészség és boldogság várhat az egykor társfüggő emberekre.

„Ez a kötet leginkább elhanyagolt kötelességünkről szól: arról, hogy miként törődjünk önmagunkkal. Arról, hogyan érhetjük el, hogy jobban érezzük magukat.” – írja Beattie.

A szerző Melody Vaillancourt néven Minneapolisban született 1948-ban. 12 évesen kezdett inni, 13 évesen alkoholista volt, 18 éves korára drogfüggő. Beattie 18 könyvet jelentetett meg, köztük az 1986-ban megjelent Codependent No More című kötetet a társfüggésről. Korai munkái egyben a CoDependents Anonymous nevű, 12 lépésből álló program első „nagy könyveként” is szolgáltak. Bár a CoDA-nak most már van egy konferencia által jóváhagyott (hivatalos) nagy könyve, Beattie munkái továbbra is központi szövegek egyes CoDA-találkozókon. (Forrás: Bookline)

