Ifj. Orgovány Zoltán a 2. Sugárúti Fesztiválon

Fotó: Ifj. Orgovány Zoltán

Ebben a felállásban is hallhattuk már őket, hiszen a 2. Sugárúti Fesztivál programjában már adtak járdakoncertet. Talán annak sikere késztette őket a folytatásra. Amikor a mostani kaptáros koncertet elvállalták, még a nevüket sem találták ki, az már idő közben született. Talán a legrégebben ismert muzsikus a városban Tükör Balázs, aki vagy három évtizede fogott először a kezébe gitárt, és a szerelem azóta is tart nála. Tanítóként az énekórákra rendszeresen vitte a „hathúros barátját” és igyekezett feldobni hangszerrel kísért dalokkal az órát. Gyakran ismerkedtek meg a kötelező dalanyagon kívül, más, a gyerekek által kedvelt, modern számokkal is. Több formációban is megfordult már, például az Így látjuk „Mi” fotókiállítás megnyitóján a József Attila Könyvtárban, ahogy előtte már sokszor, Szabó Pepével, aki most is hangszeres társa a trióban. A legfiatalabb a bandában ifj. Orgovány Zoltán, aki amellett, hogy a Vasasban táncolt, énekelt kórusban, még a szólógitáros posztot is betölti a Sevége zenekarban, de megjelent Mikus Edvárd mögött is a zenekarban, és ha kell, a harmonikán is eligazodik. A repertoárról egyelőre túl sokat nem tudni, csak annyit, hogy akusztikus feldolgozásokkal készülnek a helyi srácok az ingyenes koncertre. Egy közös biztosan van bennük, mindannyian megfordultak már a Kaptárban.