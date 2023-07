Kate Hewitt: Búcsú, amely nem tart örökké

Ez egy történet igazságról, megbocsátásról és családról

Ha megmenthetnéd a rég elveszett lányodat, akkor megtennéd, ugye? Egy meleg nyári estén valaki becsenget Miához. Ajtót nyit, és egy tinédzser lány áll odakint. Azonnal tudja, hogy ő Daisy, a lánya, akiről még csecsemőkorában lemondott. Tizenhét évvel korábban Mia meghozta élete legnehezebb döntését. És Suzanne tökéletes örökbefogadónak tűnt: nyugodt volt, kiegyensúlyozott, tele szeretettel a gyermek iránt, akiről mindig is álmodott. A két anya megállapodott, hogy kapcsolatban maradnak, de ahogy teltek az évek, Mia elköltözött, és a látogatások egyre ritkultak. Daisy mára idegen lett Miának, gyermeke most mégis ott áll az ajtajában, és azt mondja, van egy rémes titka, amit sosem mondhat el Suzanne-nak, és úgy véli, csupán egyvalaki segíthet csak rajta: Mia, a biológiai anyja. Azonban Miának is megvannak a maga titkai, amiket nem mer elmondani sem Daisynek, sem másnak.

Amíg Suzanne kétségbeesetten próbálja visszakapni a gyermekét, vajon Mia képes túllépni a múlton, hogy segítsen Daisynek? Tud-e segíteni a legsötétebb órában, mielőtt még túl késő lenne?

A USA Today bestsellerszerzője, Kate Hewitt egy magával ragadó regénnyel tér vissza a magyar olvasókhoz, amely az anyaság legnehezebb kérdéseit járja körül egy izgalmas és elgondolkodtató történet mentén.

„Elsöprően érzelmes. Megtépázza a szív húrjait.” – e szavakkal ajánlja a könyvet a Bookish Jottings portál.

„Hipnotizált. Fájt letenni ezt a könyvet.” – ez a BookGuru véleménye.

„Ez a könyv egy hullámvasút, beleszédül az ember!” – szerepel a The Motherload Book Club oldalán.

„Érzelmes, megrendítő, csupa titok és meglepetés.” – írja róla Carla Loves a To Readben.

„Kate Hewitt története a szívedbe markol, és nem engedi el.” – szól a Beyond The Books kritikája. (Forrás: Líra)