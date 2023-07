Beate Dölling: A gödör mélyén

„A szíve hangosan és gyorsan ver. Nyomorultul érzi magát. A kezét a szájára szorítja, mert fél, hogy elhányja magát. Gyorsan iszik egy kis vizet a csapból, arcát a vízsugár alá tartja. Aztán belebámul a tükörbe. Még sosem látta magát ennyire távolinak, ennyire idegennek.”

Lotte a virágágyásban fekszik, de hát a bulik már csak ilyenek, mindenki kiüti magát… Lotte az utóbbi időben nem élvezi annyira ezeket az estéket, mint korábban. De fogalma sincs, mit kezdjen magával. Egyik nap egyedül kóborol a kisváros utcáin, és összeismerkedik Squirrellel, a punk fiúval, akit nagyon vonzónak és érdekesnek talál. Aznap este, amikor a srác bandája koncertezik, Lotte – akárcsak a többiek – nagyon sokat iszik. Reggel nem Squirrel, hanem egy másik fiú mellett ébred, és semmire sem emlékszik az éjszakából…

A Scolar Teen laza stílusban, egyszerű nyelven megírt kisregények sorozata, amelyek a kamaszokat érdeklő témákat járják körül, bőséges alkalmat kínálva az azonosulásra. A tinédzsereket leginkább foglalkoztató kérdések kerülnek fókuszba: alkohol, drog, social media, cyberbullying stb.

„Az egyetlen klub a városban még nyitva van, de oda csak a 18 éven felülieket engedik be. De amúgy se mehetne be, mivel dresszkód van. A kidobó a bejáratnál biztos dobna egy hátast, ha meglátná a szakadt tornacipőjét. Persze azért megérne egy próbát. De nem ma este. Most semmi kedve a stresszes helyzetekhez. Elnézhetne még a szabadidőközpont mögötti parkhoz, ahol régebben rendszeresen rendeztek bulikat, koncerteket, de nemrég új tulajdonos jött, és itt sincs már semmi, ezt Lotte a vasárnapi újságban olvasta. Marad a McDonald’s, mint egyetlen találkozóhely. Ráadásul éjjel-nappal nyitva van. Régebben Michelle és ő találkozott itt pár érdekes sráccal. De most menjen be egyedül? Na nem. Inkább elbiciklizik a szupermarket előtti kis park irányába, és már messziről látja, hogy ott tényleg történik valami. Lotte a kerti pad felé gurul. Ott áll Squirrel, körülötte pár punk, a srác éppen a mellette álló fiúval beszélget, és nem veszi észre Lottét. Vadul gesztikulál, nadrágtartója, ahelyett, hogy ellátná funkcióját, hanyagul lelóg a gatyája szárára. Vörös haja égnek áll, mintha éppen a konnektorba nyúlt volna. Beszélgetőtársának taréja van, a szájpiercingjét rágcsálja. Egy mobilból disszonáns, brutális zene szól. Squirrel elkezd vadul dobolni a levegőbe, de leáll, amikor meglátja Lottét.

– Hát te meg hogy kerülsz ide?

Lotte fékez, megáll, szétterpesztett lábakkal, keze a kormányon. A padon még két fickó ül a támlán, a térdükre könyökölnek, az egyikük kezében sörösüveg, a másik ujjai közt cigi füstölög. A hullámos hajú, kicsit kövérkés fiút Lotte látta már egyszer a városban, két kutyával állt a Tshibo előtt. Most csak egy kutya heverészik a lába előtt, a pad és a szemétkosár között. Fekete fülű, kicsit duci keverék, aki mind a négy lábát szétdobva hortyog a földön.” (Forrás: Moly)