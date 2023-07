A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) támogatásával egy nagy, első alkalommal megrendezendő programsorozat várja az érdeklődőket a következő hétvégén, írja a veol.hu. Az ezzel kapcsolatos pénteki sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a Barock Fesztivál Sümegnek azon rendezvénye, amellyel a nyári évadban markánsan hozzájárul a EKF kínálatához. - Ráadásul a fesztivál nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl élő magyarok számára is biztosít fellépési, bemutatkozási lehetőséget. Ezzel együtt bízom abban, hogy sümegiek és az idelátogató vendégek, turisták is jól érzik majd magukat, s az ideérkezők még jobban megismerik, megszeretik ezt a térséget ebben a három napban - tette hozzá a miniszter.

Végh László polgármester arról beszélt, hogy a rendezvényen a magyar rockzene ismert szereplőivel találkozhat a közönség. Fellép a Triász, Roy és Ádám, a Takáts Tamás Blues Band, a Republic, az ötven éves Lord és a Tátrai Tibor nevével fémjelzett Godfater. Természetesen más műfajok is képviseltetik magukat, a városba érkeznek a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fiataljai Erdélyből, lesz geológiai program a Kovakő Látogatóközpontban és a Ramassetter Látogatóközpontban, valamint gyermekkoncertek, játszóházak is színesítik a palettát.

A rendezvényhez kapcsolódva július 7-én 14 és 18 óra között véradókat várnak a Püspöki Palota vadásztermében, illetve egészségnapot tartanak a Palotakertben a Vöröskereszt részvételével. Mivel Sümeg a váráról és az ott zajló életről is híres, így a Barock Fesztivál programjaiból sem maradhat ki a lovagi torna. Ez a műsor július 9-én 15 órakor kezdődik a vár arénában. Az élmény itt is garantált.