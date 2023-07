Blake Crouch: Menekülj

Öt nappal ezelőtt különös és brutális gyilkosságok történtek Amerika-szerte, amelyeknek látszólag nincs közük egymáshoz. Egy rendőr bement az egyik idősek otthonába, majd tüzet nyitott a lakókra és a dolgozókra. Tömegmészárlás egy iskolában. Börtönlázadások soha nem látott erőszakkal. Minden államban eluralkodott a káosz. Négy nappal ezelőtt a gyilkosságok száma a tízszeresére nőtt. Három nappal ezelőtt az elnök beszédet intézett a nemzethez, békességért és nyugalomért könyörögve. Két nappal ezelőtt a gyilkosok elkezdtek egységbe szerveződni. Tegnap leállt a teljes áram- és energiaellátás.

Ma Jack Colclough az új-mexikói Albuquerque-ben él a feleségével, lányával és fiával. Amikor egy vészhelyzetre fenntartott rádiócsatornán meghallja a nevét azok sorában, akik felkerültek a halállistára, tudja, hogy csak egyetlen dolgot tehet. A szeretteivel együtt menekülnie kell a hamarosan érkező gyilkosok elől.

„Ez a könyv egy tömény adrenalin bomba, amit nagyon nehéz letenni ha egyszer belekezdesz…egy másik könyvét olvastam már az írónak a Hamis emlékeket, ott a könyv felénél fordult át, egy ilyen őrült akciófilmbe az egész, az amúgy jól induló tudományos kezdés után… itt pedig a könyv végi esemény az ami tesz egy óriási piros X-et az egész addigi cselekményre, és rávilágít arra, hogy jobban jártak volna a szereplők a kivárással, mint a meneküléssel… csak az izgalmas cselekmény, és a kicsit sem finomkodó leírások miatt adok neki 4 csillagot, mert a vége az tényleg kicsit kiábrándító.” – írja véleményét nemeth97 a moly.hu oldalán.

„A legfontosabb: a célközönség nem én vagyok. A könyv szereplőihez hasonlóan én is „átmentem a pokolba és vissza”. Ahogy az Crouch regényeire jellemző, egyből a dolgok közepébe csöppenünk, mely olyan témákat érint, mint a veszteség, a halál és a vékony választóvonal, ami a jó és rossz, illetve ember és állat között húzódik. Nemcsak történetében, de hangulatában és stílusában is sokkal közelebb áll a posztapokaliptikus zsáner legnyersebb és legsötétebb képviselőihez. A pánikszerű félelem, az elállatiasodás és a túlélő ösztönök előretörése, ami itt felülír minden ember által írt törvényt. Aki szereti ezt a stílust, annak valamiféle bizarr folyékony-darabosság lenyűgöző vizualitását kölcsönözheti. Gyomorba vágó alkotás, amiben a nyers brutalitás, a sötét fordulatok ellenére is ott dobog a küzdeni akarás szelleme.” – írja ajánlásában mate a moly.hu blogon. (Forrás: Bookline)

Még több könyvajánló