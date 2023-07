A filmet 1979 nyarán forgatták, nagy részét pedig a Szalkszentmárton és Dunavecse közötti Csabony nevű vasútállomáson, ugyanis ott állt az elhagyatott, de később híressé vált bakterház, melyet a forgatás során ledöntöttek. Czuczor László szalkszentmártoni amatőr színész komoly szerepet kapott az Indul a bakterház című alkotásban, ő volt a paraszt, aki elnáspángolta Bendegúzt (Olvasztó Imre) amikor az a tilosban legeltetett. A filmben olyan neves színészek szerepeltek, mint Koltai Róbert, Horváth Teri, Haumann Péter, Csákányi László, Pécsi Ildikó, Harsányi Gábor, Bánhidi László vagy Molnár Piroska. Érdekes, hogy a bakter szerepét eredetileg Bencze Ferenc játszotta volna, ő azonban betegség miatt nem tudta azt elvállalni, így az utolsó pillanatban Koltai Róbert ugrott be a helyére.

Szabó Gáborné Czuczor Tecával, akit Szalkszentmártonban mindenki csak Tecának ismer, elevenítjük fel a forgatás kulisszatitkait. Teca ugyanis Czuczor László lánya. Laci bácsi már tíz éve, hogy nincs közöttünk, ő már egy ideje az égi forgatásokon vesz részt.

Hogyan emlékszik vissza a filmforgatásra?

Arra emlékszem, hogy egy nagyon jó hangulatú forgatás volt. Én akkor 12 éves voltam, statisztaként a húgommal egy pillanatra láthatóak is vagyunk a filmen. Emlékszem a bakterházra is, egy ócska épület volt, de a forgatásra egy kicsit felújították. Ott állt a Kunszentmiklós - Dunapataj vasútvonal mellett, Szalkszentmárton és Dunavecse között, a csabonyi részen. A színészgárdával hamar összebarátkoztunk, nekünk Horvát Teri volt a legszimpatikusabb, talán azért is, mert az öreganyám kötényébe öltöztették fel. A film végén a bakterházat le kellett dönteni, ez a feladat Béki Józsefnek jutott, aki mint akkori szalkszentmártoni TSZ dolgozó, egy hatalmas SZ-100-as orosz monstrummal kellett, hogy bedöntse az épületet. Ez az orosz gázolajzabáló gép, amit egyébként földegyengetésre használtak csigalassú volt, a szalkszentmártoni bányatavaktól a csabonyi helyszínig - ami közel 10 kilométer - ezt a távot a gép 12 óra alatt tudta csak megtenni. A rendező utasítása alapján a gép egyik kampóját beakasztották a bakterház egyik tetőgerendájába, majd a forgatókönyv szerint, miután a bakter szerepét játszó Koltai Róbert kiszalad az épületből, Józsi bácsi beindítja a monstrumot, így összedől a ház. A számításba viszont hiba csúszott, mert miközben a bent lévő színészek a gombócjelenetet játszották, Bendegúz úgy eltalálta a szemén Koltait, hogy az fejvesztve menekült ki a házból. Miután ezt látta Józsi bácsi, az utasítás szerint gépével ledöntötte a házat. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült meg, de az akciót sikeresen felvették és a közönség minderről nem tudott meg semmit sem. Egyébként Béki Józsi bácsi még a mai napig ott él Szalkszentmártonban. A gombócról csak annyit, hogy azok valódi krumpli gombócok voltak, de a forgatás előtt már 2 nappal elkészítették és a jelenetek forgatásakor megkeményedtek, olyanok lettek, mint a kő, agyon lehetet volna vele verni egy embert, ez okozta Koltai vesztét is.

Az édesapja, Czuczor László, hogy került a képbe?

Miután kijelölték a forgatás helyszíneit, a stáb tagjai a rendezővel együtt bizonyos kellékek után kutattak, így kerültek el Szalkszentmártonba. Először a Petőfi Emlékmúzeumba mentek, ahol az akkori múzeumigazgató Majsai Károly fogadta őket. (E sorok írója követte Majsai Károlyt a szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeum igazgatói székében, majdnem 30 évvel ezelőtt). A filmesek bizonyos kellékeket kértek a múzeumigazgatótól, aki azonban elutasította a kérelmet, mondván, hogy az ott őrzött tárgyak már be vannak leltározva, így azokat nem lehet kikölcsönözni, de a stáb figyelmébe ajánlotta Czuczor Lászlót, akit azok rögtön fel is kerestek. Mihályfy Sándor azonnal felfigyelt a jó humorú és választékosan beszélő apámra, majd miután a padláson lévő régi holmik közül is választhattak, persze jó pénzért, a rendező úgy döntött, hogy Czuczor Lászlóra is szab egy kis szerepet (az alábbi videóban 15:10-től 15:50-ig), így került be a filmbe. Azt nem tudom, hogy az eredeti regényben volt-e egy ilyen csősz, de nem is ez a lényeges.

Szalkszentmártonban élők a mai napig nagyon büszkék rá, akárcsak az egész filmre.

Emlékszik-e még néhány a filmhez kapcsolódó érdekességre?

Rengeteg dolog jut ezzel kapcsolatban az eszembe, például az, amikor egy nagy Volga jött érte, hogy felvigye Budapestre, szinkronizálni.

„Az meg mit jelent?”- kérdezte apám, majd amikor megérkeztek a stúdióba, beültették egy kényelmes fotelbe, az egyik kezébe egy csésze kávét, a másikba pedig egy pohár kólát adtak. Ezt követően közölték vele, hogy azt a jelenetet fogja látni, amikor is megkergeti a kukoricásban Bendegúzt, amikor a képsorok megjelennek, kezdjen el lihegni, mint aki teljes erőből fut. Elkáromkodta magát az apám, majd azt mondta, hogy miután ilyen kényelmes helyzetben van, hogyan tudna ő lihegni. Mindez nagy kacagást váltott ki a stáb tagjai között.

Ami egyébként a káromkodást illeti a forgatás alatt tőle tanultak meg ízesen káromkodni a színészek és a forgatócsoport tagjai is, nem csoda, hogy hamar a forgatás mókamestere lett. Apám egyébként a szalkszentmártoni bányatavak sóderbányáiban dolgozott, a munkaidő után felült a Pannónia motorkerékpárjára és átmotorozott Csabonyba, a forgatás helyszínére. Tevékenységét jól megfizették, néhány órás forgatásért, akkor több napi napszámot kapott, ezért úgy döntött, hogy még a forgatás befejezése előtt néhány napra családostól elmegy Zalakarosra üdülni. Néhány nap múlva oda érkezett a távirat, hogy azonnal jöjjön vissza, mert bizonyos jeleneteket újra fel kell venni. Apám összegyűrte a papírt, nagyot káromkodott és azt mondta, hogy holnapután úgyis hazamennek, majd akkor befejezik a filmet. Úgy is lett.

Személyesen ismertem Czuczor Laci bácsit, híres volt birkapörkölt főző tudományáról, volt szerencsém enni a főztjéből, egy igazi mesemondó volt, mert ahogyan mesélt és közben főzte (Szalkszentmártonban úgy mondják, hogy rittyenti) a birkapörköltet, az minden képzeletet felülmúlt. Áldott legyen az emléke!