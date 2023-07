A nyár utolsó hónapjában ismét alkotó művészek népesítik a Nagy-szigetet. Augusztus 10. és 20. között ugyanis ismét a település ad otthont a III. Nemzetközi Tájművészeti Symposion eseménysorozatának.

Paczona Márta szervezőtől, művészeti vezetőtől megtudtuk:

- Harmadik éve fogad be vendégként bennünket Rácalmás, ahol a két ikonikus helyszínen, a Nagy-Szigeten és a Jankovich-kúriában dolgozhattunk. A szigeten és a Duna-parton, a természetben készültek, „helyspecifikus tájművészeti” alkotásaink eddig, és ezt folytatjuk az idén is. A kúria főépületben kialakított galériában mutatjuk be a művekről készült fotókat, filmeket és képzőművészeti alkotásokat. Az idei anyagokkal bővülő nyilvános kiállítás az évek távlatában mutatja be a kész műveket. Kiegészítő programként előadásokkal is készülünk. A művészeink szívesen szóba elegyednek majd a szigeten a járókelőkkel, akik, ha maguk is kedvet éreznek az alkotásra, nálam jelentkezhetnek! A programokra nagy szeretettel várjuk a családokat, az érdeklődőket. A tervezett előadásokról részleteiről a tájművészeti symposionunk közösségi oldalán tájékozódhatnak majd a folyamatosan a program előtt és közben is. KE