Az erős dunaújvárosi gyökerekkel rendelkező, de a székhelyét a fővárosba áttevő alterpop együttes, az Alaszka visszatérő vendég a Kaptárban, de a szülőváros, Dunaújváros alapvetően nem mostohagyerek nála, ebben a hónapban már másodszor lép fel hazai pályán. Az Alaszka zenekar tagjai (Barabás Márk – dobok, Fábián Gábor „Weki” – gitár, zongora, Oncsák Zsolt – basszus, ének, Pribék Péter – gitár, ének) középiskolás koruk óta ismerik egymást, együtt zenélni immár nyolc esztendővel ezelőtt kezdtek. Hárman már korábban, a Jinx együttesben is együtt nyomták, még Dunaújvárosban, de a mostani felállás 2015-ben indult Budapesten, ahol mindannyian letáboroztak hosszabb időre. Tavaly októberben éppen a Kaptárban mutatták be élőben a Majd című albumukat, bátran kijelenthető, hogy nagy sikerrel. Az Alaszka egy kísérletező formáció, rengeteg, egymástól eltérő stílusban kipróbálják ki magukat. Az alternatív rockon és metálon kívül sokféle hatás felfedezhető, de megpróbálják ezeket a stílusjegyeket eggyé olvasztani, kialakítani a sajátjukat. „Nyárközépi akusztikolás – Alaszka dalok másképp, átgondolva, rendetlenül, vagy épp így rendesen, mindenki döntse el maga” pénteken este! Gyanítható, hogy ez is elhangzik majd: „egyszer a nap meg a föld meg az ég – meg az égen a csillagok összeérnek – és akkor a nap meg a föld meg az ég – meg a csillagok többé nem remélnek”.